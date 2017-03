A román érdekek szószólójaként fellépő szociáldemokrata tanácstag már az ülés elején ingerült hangon kérte számon a tanácshatározat elnapolását, az ülés végén pedig saját kezdeményezéssel rukkolt elő: azt kérte, hogy az idén vagy adjanak két Pro Urbe díjat – az egyiket az általuk jelölt Ion Cucu ortodox lelkésznek –, vagy pedig, ha egy díj lesz, akkor vegyék tekintetbe Sepsiszentgyörgy etnikai arányait.

Rodica Pârvan érvelése szerint három év után itt lenne az ideje, hogy a helybeli román közösség erre érdemes személyisége kapja a kitüntetést. Indoklásként elmondta: a korábbi, jól bevált, és a lakossági összetételt tükröző évi négyről 2014-ben tértek át az évenkénti egy díjazottra, és az eltelt három évben mindig a magyarság jelöltjei kapták meg az elismerést – méltányos lenne tehát az idén a románokra is tekintettel lenni. Kifogásolta, hogy már egyszer visszavonták a vonatkozó határozatot, visszautasította ennek magyarázatát (hogy még nem készült el a laudáció román fordítása), és felsorolta, hogy miképpen próbálták érvényre juttatni saját előterjesztésüket: március 6-án megtették javaslatukat, 9-én kérték, hogy két díjat osszanak ki, 14-én leadták Ion Cucu laudációját is, és mivel elégedetlenek voltak a kulturális bizottság hozzáállásával, ő maga kihallgatásra ment a polgármesterhez. Rodica Pârvan állítása szerint Antal Árpád (aki nem volt jelen a tanácsülésen) azt ajánlotta, hogy alapítsanak egy másik díjat, amit elfogadhatatlannak talált; az ülésen arra is magyarázatot követelt, hogy miért lehetett az előző években két díjat post mortem is kiosztani a vonatkozó tanácshatározat módosítása nélkül, most pedig miért van szükség erre a módosításra?

Válaszában Sztakics Éva elismételte: nem készült el a román fordítás, azért vonta vissza a Pro Urbe díj idei odaítélésére vonatkozó tervezetet. A jelöléseket március 15-ig kellett benyújtani, utána ült össze a bizottság megvitatni a befutott javaslatokat. Az ötből egyet kizártak, mert önmagát jelölte valaki, a másik négyet megtárgyalták, de az odaítélési szabályzat módosításáról – konkrétan arról, hogy az idén két díj legyen – a bizottság nem dönthet, csak a tanács. Ezt Rodica Pârvan nem akarta megérteni, ezért nem is szavazott a bizottságban, a másik román tanácstag pedig tartózkodott, de a többi négy egyöntetűen ugyanazt a jelölést támogatta – dönteni a díj odaítéléséről azonban a tanács fog, ha nem a mostani, akkor a következő ülésen. Hozzátette: a vonatkozó tanácsi határozat módosítását bármely tanácstag kezdeményezheti, az előterjesztést meg fogják vitatni a szakbizottságban, és a tanács majd eldönti, hogy kit vagy kiket tüntet ki.

Egy ilyen módosításról nem lehet egy szóbeli javaslat alapján szavazni, megvan annak a maga szabályos útja – erősítette meg Kulcsár Tünde jegyző is, miután Debre­czeni László és az ülésvezető Kelemen Szilárd is a meglévő határozat konkrét szövegéhez kapcsolódó javaslatot kért. Rodica Pârvan arról kért szavazást, hogy ne egy, hanem két Pro Urbe díj legyen az idén, ezt négyen támogatták, heten ellenezték, ötön pedig tartózkodtak, a kezdeményezés tehát elbukott. Arról, hogy végül az egyetlen díjat ki fogja megkapni, nem szavaztak tegnap. A vita lényegét Bálint József fogalmazta meg: bár az utóbbi időben békés mederbe terelődött a Pro Urbe díjak kiosztása, az idén már másodszor vonják vissza a vonatkozó tervezetet. Sajnálkozva állapította meg: „itt állunk a Szent György Napok előtt, és azon vitatkozunk, hogy kinek adjuk a kitüntetést. Nem vagyok büszke”.