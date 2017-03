Barátosról, valamint az ide tartozó Pákéból és Orbaitelekről 129-en jelentkeztek az ajándékba ajánlott csemetékért, így mindenkinek három-három csemete jutott. A tegnapi ünnepélyes átadáson Tánczos Szabolcs polgármester köszöntőbeszédében azt mondta: az ajándékba kapott, őshonos gyümölcsfacsemeték termésének köszönhetően néhány év múlva újra visszatérhetnek a régi, hagyományos ízek, és azokat a fiatalok is megismerhetik.

A HKA-t Fleckhammer Ottó elnök képviselte. Beszámolt a tízévesre tervezett programról, melynek során negyvenezer őshonos gyümölcsfacsemetét ültetnek el a háromszéki településeken. Évente több települést jelölnek ki, ahová eljuttatják a csemetéket. Idén Barátos és Bodzaforduló mellett Kézdiszentkereszten, Vargyason, Torján, Zalánpatakon és Árkoson ültethetnek gyümölcsfákat az érdeklődők, a kézdivásárhelyi Zarah Moden gyár közreműködésével kisebb felső-háromszéki településekre is jut a csemetékből. Egy-egy településre az évek folyamán többször is eljutnak – ígérik.

Egyelőre a HKA vásárolja a facsemetéket, de Kőröspatakon megkezdték egy saját csemetekert kialakítását. A közel egyhektáros területen botanikai tanműhely létrehozását tervezik, ahol a gyerekek az elméleti tudnivalók elsajátítása mellett a gyakorlatban is ismerkedhetnek a fafajtákkal, a szaporítási módszerekkel – mondta el Fleckhammer.

A hagyományos gyümölcsfák csemetéi iránt nagy az érdeklődés, Barátoson két hölgy épp a ma már ritkaságnak számító, korai érésű almafáról kérdezősködött. Mert abból lesz a legjobb sütemény és leves is – nyomatékosították. Tánczos Szabolcs gyerekkori élményeit is felelevenítette, amikor az iskola mellett még működött a tankertészet, s többek között gyümölcsfák oltásával is ismerkedhettek a tanulók. A negyven-ötven évvel ezelőtti csemetékből nőtt fák közül sok még ma is termőképes – tette hozzá.