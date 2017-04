A 3–1 arányú bukaresti győzelmet követően a mérkőzés megfigyelője, Dorinel Dincă jelezte a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának a történteket, viszont nem tett említést jelentésében a 70. perc környéki incidensről, amikor is a bukaresti szurkolók egy petárdát dobtak a piros-fehér mezesek kispadja elé. Mivel a călărași-i megfigyelő elmulasztotta megemlíteni ezt a kis „semmiséget”, a feljutásért harcoló alakulat könnyedén megúszta egy figyelmeztetéssel, vagyis a fegyelmi bizottság a legenyhébb büntetést szabta ki.

Mint arról már beszámoltunk, a szentgyörgyieket a mintegy százfős Székely Légió is elkísérte Bukarestbe, ahol kedvenc csapatukat végig sportszerűen buzdították és énekeltek, viszont a hazai drukkerek a fair play fogalmát nem ismerték. Először a mérkőzés első félidejében robbant petárda a háromszékiek közelében, majd a második félidőben az OSK kispadja elé dobtak pirotechnikai eszközt a bukarestiek, akik a szokásos Románia, Románia! skandálásról sem feledkeztek meg. A vendégszurkolóknak fenntartott szektor közelében súlyosabb eset is történt: a Juventus utánpótláscsapatai többször is a Kifelé, kifelé a magyarokkal az országból! rigmust üvöltötték. A szentgyörgyi szurkolók nagyságát kiválóan alátámasztja, hogy ezek a magyarellenes megnyilvánulások nem hozták őket különösebben lázba, mi több, ironikus tapssal válaszoltak a provokálásra.

Amúgy a rangsor harmadik helyét elfoglaló Sepsi OSK hétfőn 17 órától a nyolcadik Călărași otthonában lép pályára a másodosztályú bajnokság 27. fordulójában. A mérkőzést a DigiSport 1 és a Dolce Sport 1 élőben közvetíti.



Búcsúzott a címvédő CFR

A címvédő Kolozsvári CFR gól nélküli döntetlent követően tizenegyespárbajban maradt alul a házigazda Temesvári Polival szemben a labdarúgó Román Kupa negyeddöntőjében. A másodosztályú Mioveni otthon kapott ki az FC Voluntari alakulatától, miután Deac a 91. percben eldöntötte a továbbjutás kérdését az első osztályú csapat javára. A Sepsi OSK együttesét a tizenhatoddöntőben búcsúztató Craiova szintén tizenegyespárbaj után biztosította be elődöntőbe jutását a Dinamo ellen, illetve a Viitorul a vendég Astra csapatától szenvedett 3–1 arányú vereséget. Eredmények: Temesvári Poli–Kolozsvári CFR 0–0 (6–5 tizenegyesek után), Mioveni–FC Voluntari 1–2 (gólszerzők: Neagoe 35., illetve Cernat 13., Deac 90+1.), Craiova–Dinamo 0–0 (6–5 tizenegyesek után), Viitorul–Astra 1–3 (gólszerzők: Morar 61., illetve Takayuki 40., Budescu 44. – tizenegyesből, Florea 85.). (miska)