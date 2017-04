Fiának

Megy a mail

London városába,

Ahol az

Mosogat

Egy setét kocsmába’.





„Gyermekem,

Jól vagy-e

London városában?

Megjött-e

A csomag?

Benne kis kolbász van!





Egyél ám!

Nem fázol?

Van ott meleg holmi?

Inglisül

Beszélsz már?

Tudunk majd szkájpolni?





Kell-e pénz?

Idenézz,

Nem élünk nagy lábon,

De amit

Spórulunk,

Összeguberálom.





Hát az az

Egyetem?

Gyűjtesz a tandíjra?

S az a lány?

Gwendoline...

Olyan, mint egy díva!”





Kattintja

A küldést,

Sürgeti a gépet,

Ám a rend-

Szerhiba

Fel éppen most lépett.





„Apukám,

Levelet

Írtam a gyereknek,

A szöveg

Hova tűnt?

Kihajítom eztet.”





„Letöröm

Derekad,

Ha a gépet bántod!

Egy vagyon,

Aranyom,

Kérjük meg a Márkot!”





„Értem én,

Szomszéd úr,

Hogy a cucc beégett,

Gőzöm sincs,

Mi a baj,

Hívják fel a céget!”

„Vinné el

E-mailem

Bár valami angyal.

Úgy talán

Szót váltok

Az én kisfiammal!”





„Nyugalom,

Asszonyom,

Húzza ki a routert.

Hogy az mi?

Kis doboz,

Szíve attól bútelt.





Ne velem

Visítson,

Nem tehetek róla!

A vonal

Működik,

Mint egy svájci óra.





Keressen,

Keressen

Fekete dobozkát,

Amelyben

A zöld fény

Éjjel is motoszkált.





Routere

Fekete,

Kutasson utána,

Másszon fel,

Nézzen be

Padlásra, kamrába.





És hogyha

Kihúzta,

Vár tíz másodpercet.

Akkor dug-

Ja vissza,

Hátha villog, serceg.”





Keresik,

Kutatják,

Kamrában, padláson!

Szegecselt

Gerinccel

Ki lesz, ki felmásszon?





Megnézik

Végül a

Beépített szekrényt.

A router

Ott gubbaszt

Leszidott gyerekként.





Kihúzzák,

Kapcsolják,

Delejes fény villan,

Az e-mail

Kiröppen

A mailboxból vígan.





Pár perc sem

Telt belé,

Máris jött a válasz!

Mobilról

Elküldve,

Szívélyes és nyájas!



„Köszi a

Csomagot,

Kéne pénz is némi.”

„Ó, igen,

Jaj, igen,

Így csak ő tud kérni!”