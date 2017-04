A magyar kormány lemondta a jelentkezést, vissza­vonták a pályázatot, ezért most mind az aláírók, mind a gyűjtők fel vannak háborodva, mert tárgytalan lett a népszavazás, tehát potyára írtak alá, és feleslegesen gyűjtötték össze az íveket. Igazság szerint le kellett volna folytatni a népszavazást, hogy érvényesüljön a népakarat. Lehet, hogy most szerveznek egy autogramgyűjtést a játékokat támogató népszavazás kiírásáért is, mert ha a többség netán mégis az olimpia megszervezésére szavazna, akkor a momentumos mumusok szépen tovább tudnak tiltakozni ellene. Mivel Magyarországon momentán a Momentum munka nélkül maradt, csak abban reménykedhetnek, sikerül Franciaországban és az Egyesült Államokban is megszervezni egy olimpia elleni népszavazást. S lám, Franciahon máris halasztani készül...

A Momentum mozgalom hősies kiállása és aláírásgyűjtési sikerei most ismét bebizonyították, hogy a magyarok bátrak, és igenis, mernek kicsik lenni, sőt, még annál kisebbek is. Az esemény megrendezésére szánt pénzt pedig egyszerűen szét lehet osztani a munkakerülők között, mert hát nekik is meg kell élniük valamiből, vagy például luxuslakásokat lehetne építeni belőle hajléktalanoknak.

A Puskás Ferenc Stadiont egyáltalán nem szükséges felépíteni, de a meglévő stadionok hasznosítása érdekében azok füvén két edzés közt például birkákat lehetne legeltetni. (A magyarok a futballban amúgy is olyan ártatlanok, mit a ma született báránykák.)

Ha már Magyarország nem rendezhet olimpiát, ebből logikusan következik annak meg nem rendezése, a (N)olimpia megszervezésének joga csakis őt illeti meg.

Erre kitűnő lehetőség nyílik, mert a Momentum mozgalom saját aláírásgyűjtési sikerén annyira felbuzdult, hogy máris párttá alakult, és ezek után nagy az esélye megnyerni a 2018-as magyarországi választásokat. Ők pontosan tudják, mit akar a nép, így egész biztos, még 2024-ben is kormányon lesznek, ezek után jó kezekben lesz a (N)olimpia megrendezése. Ócskavasként értékesítik a déli határokon lebontott kerítéseket, és nem fognak semmit határvédelemre költeni. Mindenkit befogadnak, így nem kell illegális bevándorlóként 250 ezer eurót fizetni, csak úgy dől majd a sok pénz az államkasszába, amiből virágzásba lendül Magyarország.

Viszont a 2024-es (N)olimpiára a világ bármely országa benevezhet. Addig visszaáll az európai tagországok közt a határellenőrzés, és szigorúan meg fogják nézni, ki lépi át a magyar határt keletről, nyugatról és északról. Lehet majd szelektálni az átengedhető uniós polgárokat, és a (N)olimpiára igyekvőket már a határon doppingtesztnek vetik alá. Addigra teljesen toleránsan liberalizálják délről a törvénytelen határátlépést, és így mondhatni, határtalanul jöhetnek Magyarországra a (N)olimpián részt vevők az iszlám országokból.

A küzdelem a világ országai közt inkább elvi síkon fog zajlani, és a részt vevő országok képviselőit majd az illető állam eredményei szerint díjazzák.

Néhány (n)olimpiai érem elnyerésére máris lehet fogadni. A korrupcióellenes küzdelemben mindenképp Románia lesz az első, de az is lehet, hogy mindhárom érmet mi fogjuk elhozni. Az aranyat a korrupcióellenes ügyészség, az ezüstöt a titkosszolgálat, és a bronzot Klaus Iohannis korrupcióellenes tevékenysége miatt kaphatjuk. De az is lehet, néhányat majd úgy nyerünk el, hogy maradék korruptjaink megvesztegetnek néhány (N)olimpiai döntőbírót.

Magyarország a küzdősportokban remekel. Izgalmasnak ígérkezik a pártvezéreké, mert ott mindenki mindenki ellen harcol. Orbán Viktor biztos aranyérmes, mert ő képes egymaga legyőzni, fél kézzel, az összes brüsszeli bürokratát és eurokratát. Ő még akkor is tudna harcolni, ha nem lenne, kivel. Kerítésépítésben csak egyedül Donald Trump veheti fel vele a versenyt, aki a mexikói határra akar megakerítést építeni.

Érdekes párharc remélhető Putyin és az orosz Trump közt is. Szurkolói (valószínű tanácsadói) hatására Trump máris elkezdte hergelni Putyint, mondván, adja vissza a babarongyot, illetve Krímet az ukránoknak. Az ukránok és románok a kisebbségi jogok megnyirbálásában érhetnek el nagy sikereket. Kína ott lohol Amerika nyakában, és sok mindenben éremesélyes, de bizonyosan nem lesz az emberi jogok bajnoka a jövőben sem. Selejtező mérkőzések már most zajlanak az öt földrészen, különféle küzdősportokban. Így Szíriában is többen feszülnek egymásnak, de egyelőre csak vesztesek vannak. Törökországban is folynak a selejtezők. Az elnök Erdogan szerre leselejtezi ellenfeleit, és lehet, hogy ő lesz az egyetlen bajnok, amiért külföldön viszont nem sokan díjazzák.

A befogadott migránsok számát tekintve reménykedhetünk, hogy Angela Merkellel az élen Németország viszi el a pálmát, az aranyérmet, de az is lehet, hogy a következő választásokon a balhét is. Franciaország esetleg csak ezüstre számíthat. Halászatban és vízimentésben biztos beúszók az olaszok, utánuk a görögök következhetnek, akik a szerencsétlen bevándorlókat kifogják a Földközi-tengerből. Toleranciában a svédek állhatnak majd a dobogó legmagasabb fokára, akik, hogy meg ne sértsék az iszlamistákat, addigra majd lerombolják saját keresztény templomaikat. Anglia kiverekedte magát az unióból, amiért megérdemli a legrosszabbnak járó (N)olimpiai Aranymálna Díjat.