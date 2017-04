Az emberek szaporodnak, mint a nyulak, ezért az évszázad végére 11 milliárd lakosa lesz a Földnek, és azoknak enni kell adni. Törhetik fejüket a politikusok, táplálkozási szakemberek, környezetvédők és mások: miként lehet ennyi éhes szájat élelemmel – vagy ételnek tűnő anyaggal – betömni?

Mindenekelőtt meg kell változtatni étkezési szokásainkat – mondják az okosak. Fehérjeigényünket ne csak hússal akarjuk kielégíteni, mert a húsállat-tenyésztés nagyon drága és környezetszennyező. Szerencsére már jó úton haladunk a lombikban növesztett hús előállításával, amely az állati eredetűtől eltérően nem tartalmaz például ártalmas antibiotikumokat. Aki viszont idegenkedik a műhústól, rovarevéssel is pótolhatja fehérjehiányát. A világon sokfelé esznek mindenféle tücsköt és bogarat. Thaiföldön például 15 ezer ember él étkezési rovarok tenyésztéséből. Ha minket is sikerül rászoktatni, akkor a nálunk élő legyekből kitenyésztenek valami nagy-nagy, trágyadombon vígan megélő légyfajtát, és majd élvezettel szopogathatunk csirkecomb helyett fehérje- és vitamindús, ízletesen panírozott légycombot. Kínában már olyan tojást gyártanak, ami életében nem látott tyúkot. A tengerekben növő algáknak is nagy jövőt jósolnak. Aztán a modern technika legújabb csodáját, a háromdimenziós nyomtatást is be lehet majd vetni, amelynek segítségével már a közeljövőben megvalósul az ételnyomtatás. Beleteszik a megfelelő műtojáspor „tintát” a gépbe, beprogrammálják a receptet, és az máris köpi magából az ízletes tojásrántottákat.

Az ember bemegy a vendéglőbe, és rendel. Előitalnak kőolajból készült whiskyt iszik. Első fogásnak csótánylevest kórház módra kanalaz, majd másodiknak lombikban növesztett húsból készült marhabélszínt tengerialga körítéssel. Befejezésként 3D-s nyomtatóval készített dobostortát fogyaszt, s az egészet leöblíti egy pohár porból készült borral. Közben bekap fél deci omega3 zsírsavban néhány vitaminbombát és táplálék-kiegészítőt.

Mivel a tudomány és a technika rohamosan fejlődik, ha a távolabbi jövőbe tekintünk, még szebb kilátásoknak nézünk elibe. A szervezet egészséges tápanyagokkal való ellátását csakis úgy valósíthatjuk meg, ha a bevitt anyagok mennyiségét és minőségét szigorúan ellenőrizzük.

Lelki szemeim előtt látom, hogy amiként már megvalósult a föld nélküli növénytermesztés, melynek során csak kimondottan számítógépes vezérléssel, tápoldatok segítségével termesztenek különféle növényeket, ugyanúgy nemsokára az emberi táplálkozást is forradalmasítani tudjuk. Nem élelmiszerekkel fogjuk magunkat tömni, hanem energiaszükségletünket vegyszerekből, intravénásan, perfúziókkal biztosítjuk. A tápoldatot – a színkeverő gépekhez hasonlóan, melyek bármilyen színárnyalatot képesek kikavarni –, mindenkinek saját igényei és szükséglete szerint állítja össze a számítógép egészségügyi kártyája alapján, és eszerint kap egy úgynevezett személyre szabott tápkártyát. (Reméljük, a rendszer működni is fog!) Mindenki karjába beültetnek egy kanült (vérérbe helyezett cső infúziós folyadék vagy gyógyszer adagolására), amire bármikor rá lehet csatlakoztatni egy tápoldattal szolgáló automatát. Tápkeverőt bárki tarthat otthonában, de elérhetőek lesznek a munkahelyeken is, és ezekről feltöltheted magad tápkártyád segítségével erőt adó folyadékkal, miközben jóízűen elszopogatsz egy ételízű pasztillát, hogy zamatát is érzékeld. A kávézás a munkahelyen úgy fog történni, hogy a kávémániás ráköti magát a kávéautomatára, amely véré­be adagolja a tiszta koffeint, miközben szájába bekap egy pici, kávéízű vegyszeres pirulát. (A dohányzást is ugyanígy, nikotinoldattal meg lehet oldani.)

A tízórai vagy ebédszünet meglehetősen lerövidül. A bankautomatákhoz vagy a benzinkutakhoz hasonlóan a forgalmasabb helyeken és az utak menetén is lesznek ilyen adagolók, így gyakorlatilag bárki bárhol feltöltheti magát. A számítógépes rendszer szigorúan követi az elfogyasztott tápmennyiséget, és többletfogyasztást már nem tesz lehetővé. A rendszer a tizennyolc éven felülieknek megenged minimális, egészséges alkoholfogyasztást is, és rendkívüli esetekben, vendéglőkben (pl. esküvő, születésnap ünneplésekor vagy más évfordulókon) nagyobb mennyiségű alkoholos infúzió adagolását. Mindezt szigorúan csak az illetőnek előírt fogyasztási szint ellenőrzése mellett lehet élvezni, úgy, hogy senki ne tudja magát betankolni az asztal alá. A vendéglőkben különben sokkal választékosabb lesz a felhozatal, és sokkal drágábban lehet a különféle étel- és italpirulákat perfúziók mellé rendelni.

A helytelen táplálkozás miatt jelenleg rengeteg gyomor-, máj-, vastag- és végbél-rákos eset fordul elő. Ha megvalósul az említett intravénás tápanyagbevitel, többé már nem kell senkinek ilyesmitől tartania. Az emberek nem fognak elhízni, a nők halálukig karcsúk maradnak, a férfiaknak nem nő sörhasuk. Ahogy a híres művésznő, Angelina Jolie mellrákmegelőzés céljából levágatta melleit, bárkinek ki lehet majd operálni emésztőcsatornáját májával együtt gigától a hátsó kijáratig, és semmi ilyesfajta rákos veszély nem fogja fenyegetni. Lehet, hogy majd az emésztőrendszer kidobását (amire persze nem is lesz szükség) mindenki számára kötelezővé teszik! Hasüregét feltöltik szilikonnal, és a beültetett anyag mennyiségétől és a műtétet végző plasztikai sebész tehetségétől, de főleg az arra áldozott pénztől függően akár kockahasat és darázsderekat is lehet viselni.