Az Európa-szerte az autonómiáért küzdő pártokat tömörítő szervezet legnagyobb éves gyűlésével a sziléziai önrendelkezési törekvésekre kívánják felhívni a figyelmet. Az eseményen jelen van Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, valamint Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

A közgyűlésen több mint kétszáz küldött vesz részt, amelyek a 41 EFA-tagpárt képviseletében vannak jelen. A tanácskozáson olyan kiemelkedően fontos témákról esik szó, amelyek nagyban befolyásolhatják Európa és az európai politika jövőjét. Ilyenek például a katalóniai és skóciai függetlenedési törekvések, a brexit utáni politikai helyzet, a menekültválság vagy épp az energiapolitika. Ugyanakkor a közgyűlésen jelen lévők kiemelten kezelik a 2019-es európai parlamenti választásokról szóló EFA-kiáltványt is, amelynek részletes vitájára is sor kerül.