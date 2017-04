Sturgeon ezt abban a levélben fejtette ki, amelyet tegnap küldött Theresa May brit miniszterelnöknek a londoni kormányfői hivatalba, hivatalosan kérve a brit kormány engedélyét az újabb függetlenségi referendum kiírásához. A levél megírása és elküldése jelképes jelentőségű mozzanat, mert bizonyosra vehető, hogy Theresa May elutasítja a kezdeményezést, és a skót kormány sem tervezi a közeljövőben a referendum kiírását. Nicola Sturgeon maga is csak 2018 ősze és 2019 tavasza között tartja lehetségesnek az új népszavazást.

A skót kormány által tegnap ismertetett levélben Nicola Sturgeon sérelmezi, hogy Theresa May – korábbi ígéretével szemben – gyakorlatilag „oda sem figyelt” az Egyesült Királyságot alkotó nemzetek kormányainak hangjára, mielőtt a héten aktiválta volna a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét.