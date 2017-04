Az épület teljes körű felújítását jelentő beruházás összköltsége 22 millió lej, azaz szinte ötmillió euró. Hogy ebből az összegből pontosan mennyi lesz majd az Európai Unió, valamint a román kormány hozzájárulása, illetve az önrész, egyelőre nem tudni, ez az előszerződés aláírásánál derül ki, illetve a kiadások mértéke tovább változik majd a közbeszerzési eljárás hatására is – részletezte Tamás Sándor. Az elnök ugyanakkor arról is beszámolt, hogy az eljövendő öt évben továbbra is Vargha Mihály, az eddigi igazgató vezeti az intézményt, akinek mandátuma nemrég járt le, és egyedüli jelentkezőként sikeresen vette a tisztség betöltésére kiírt versenyvizsgát.

Vargha Mihály az idei év legnagyobb kihívásának nevezte a múzeum felújítását. A Kós Károly tervezte épület felújítására hat évvel korábban már pályázott az önkormányzat, de akkor forráshiány miatt végül nem sikerült belevágni a munkálatokba.

Az igazgató szerint a felújítás elengedhetetlen, hiszen százéves épületről van szó – amely kívülről jól mutat, de több, mihamarabb orvosolandó problémát is rejt –, viszont nem mindegy, hogy saját költségvetésből húsz év alatt vagy pályázaton nyert pénzből sokkal rövidebb idő alatt végzik el.