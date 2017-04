Az új árakat a Tega köztisztasági vállalat a minimálbér emelésével és azzal a – tonnánként 80 lejes – bírsággal indokolja, amelyet ettől az évtől kezdve azért róttak ki Romániára, mert nem teljesítette vállalásait a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan (erről lapunk március 14-ei számában Drágul a szemételhordás címmel már beszámoltunk).

Az áremelési javaslatokat már októberben kidolgozták, és márciustól szerették volna bevezetni, ám a vonatkozó tanácshatározat előterjeszté­sekor Bálint József EMNP-s tanácstag kérte, hogy ne vissza­menőleges hatállyal döntsenek, és ezt meg is szavazta a többség; a régi árak megtartását azonban elutasították. Bálint József ez utóbbit azért kérte, mert tíz év alatt 3,50 lejről emelkedett 9 lejre a szemételhordási díj, és ilyen arányban senkinek a jövedelme nem nőtt. Ezt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, a Tega Rt. volt igazgatója is elismerte, de azt is elmondta: Románia éppen tíz éve teljes jogú EU-tag, és a csatlakozás bizonyos kötelezettségekkel, feladatokkal is jár a környezetvédelem terén. Sepsiszentgyörgyön sikerült bezárni a régi, szennyező szeméttelepet, és 2015 nyarától Brassóba hordjuk a hulladékot, ami növeli a cég kiadásait – és mivel a feladatok a továbbiakban csak gyarapodni fognak, a szolgáltatás akkor sem lesz olcsóbb, ha végre megnyílik a lécfalvi hulladékfeldolgozó.

Április elsejétől egyébként az utcaseprési díjak is húsz százalékkal emelkednek, ezt főként a minimálbér növelése hozta magával – közölte Tóth-Birtan Csaba, aki szerint a város csak bizonyos pontjaiban lett tisztább, de ez nem csupán a köztisztasági vállalaton múlik; a szolgáltatás minősége azonban folyamatosan javul, egyre több zárt szeméttároló és szelektív gyűjtőpont van Sepsiszentgyörgyön, ezt is meg kell fizetni.