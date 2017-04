Április 28-án, pénteken hat óra után 10 perccel kezdődik a főszínpad első koncertje, fellép a Kállay Saunders Band, a 2014-es eurovíziós dalfesztivál magyar résztvevőjének együttese, őt követően nyolc órától Molnár Ferenc Caramel, a TV2 Megasztár második szériájának győztese koncertezik, majd fél tíztől a világzene forrásaiból építkező, azokat a legkorszerűbb tánczenékké ötvöző bécsi Ulf Lindemann alias [dunkelbunt] biztosítja a jó hangulatot. A péntek estét a romániai elektronikus zene királya, a Şuie Paparude zárja, koncertjük fél tizenegytől kezdődik.

Szombaton délután öt órától Luppinger Attila, a tehetséges 13 éves sepsiszentgyörgyi gitáros Wings of Hope együttesének fellépése indítja a főszínpadi programot, ezt követően fél héttől az ugyancsak helybeli, ritmusos kelta zenét játszó Selfish Murphy koncertezik. A Póka-Tátrai reGeneráció nyolc órakor kezd a főszínpadon, majd 22 órától a népszerű és titokzatos moldovai csapat, a Carla’s Dreams lép a közönség elé. Szombaton a programot a Pannonia Allstars Ska Orchestra zárja, koncertje fél tizenkettőkor kezdődik.

Vasárnap szintén délután öt órakor kezdődik a műsor az erdélyi zenei palettán sajátos hangot képviselő Koszika & The HotShots fellépésével, majd hét órától a legendás skót hard rock együttes, a Nazareth tart koncertet. A zárókoncerten kilenc órától Bródy János lép fel Rá­adás című műsorával, amelyben a szervezők ígérete szerint néhány régebbi dal újraértelmezése mellett vadonatúj szerzemények szerepelnek.

A tűzijáték idén nem marad el, a megbízott a Pyro Events Team – Fireworks Design, egy brassói csapat, amely tavaly ősszel nemcsak a közönség díját, de a szakmai zsűri fődíját is hazahozta a legrangosabb, meghívásos pirotechnikai versenyről, a berlini Pyronalenről. A szervezők korszerű színpadtechnikát is ígérnek, a koncerteket óriáskivetítőkön többkamerás közvetítés révén is lehet majd követni. Odafigyelnek, hogy a Gábor Áron téren lakó sepsiszentgyörgyiek a legkisebb zajszennyezésnek legyenek kitéve, olyan hangrendszert alakítanak ki a színpadon, amely megszűri a hátrafelé terjedő zajokat.