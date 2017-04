Előző írásunk

Hogy ez a történet pont így volt, vagy majdnem, tűzbe merném tenni a kezem. Annyi hazugságot hall az ember, fele is sok lenne. A féligazságoknak fele sem igaz. Egymagában az ember nehezen igazodik el, néha saját magával is ellentmondásba keveredik, kettő egymással pláne. Van, hogy a saját véleményünk is megoszlik, nagy úr az ilyen helyzet, de hogy úrrá legyünk rajta, maradjunk abban, jobb, ha porlunk, mintha mállunk.