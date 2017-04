Csíkszeredai, székelyudvarhelyi és szovátai művészeket, illetve a művészetek barátait is köszöntötte a helybeliek mellett Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője, megköszönve, hogy a párhuzamos programok közül a Lábas Ház tárlatát választották. A kiállító nagyon jó szobrokat, videókat hozott, ő maga nagyon szereti, ahogy dolgozik – tette hozzá.

A tárlatot Lőrincz Ildikó művészettörténész, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont igazgatója nyitotta meg, ismertetve Berze Imre életútját. 1985-ben született Székelyudvarhelyen, s bár Kolozsváron monumentális kerámia szakon tanult, kiderült, a szobrászat sokkal közelebb áll hozzá, de későbbi tanulmányai során belsőépítészettel is foglalkozott. Hazaköltözve több csoportos tárlaton vett részt, alkotásaiért számos díjat kapott, művésztelepek, alkotótáborok állandó résztvevője és szervezője, több köztéri szobor alkotója, jelenleg muzeológusként is tevékenykedik. „Szereti a fametszést, az ácsmunkát, gyerekkora óta következetesen tanulja, elsajátított minden ehhez kapcsolódó technikai tudást” – hangsúlyozta Lőrincz Ildikó, megjegyezve: Berze szobrászata a népi építészetből merítkezik, de hangvételére erős hatással volt Brâncuşi, Henry Moore egyaránt, miként a térségbeli szobrászok, Bocskay Vince és Sánta Csaba is, akik felkarolták a pályakezdő szobrászt. A Lábas Házban a geometrikus talapzatokra helyezett, organikusabb vagy figuratív plasztikák, a falakon látható domborműkísérletek egyfajta összegzései az elmúlt tíz esztendőnek, de érzékelhető a saját nyelvezet tudatos keresése, az anyagok struktúrájának és felületének alkotó továbbgondolása – vélekedett a művészettörténész. Plasztikáin felfedezhető a népiességre jellemző egyszerűség, az alkotó inspirációs forrása népünk kultúrája – tette hozzá. „Berze Imre egy hiteles szobrászatot képviselő művész, aki fiatal kora ellenére képes volt egy érett életmű létrehozására, aki merészen kísérletezik, ám a szenzációkeresés kényszere nélkül, szerényen, de magabiztosan követi az elmúlt idők és korunk értékeit” – összegzett Lőrincz Ildikó.