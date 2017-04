M STÚDIÓ. Az M Stúdió ma 12 órától Jóemberek című előadását játssza Bezsán Noémi rendezésében; április 6-án, csütörtökön 19 órától A Jó, a Rossz és a K**va anyád című előadás látható Fehér Ferenc rendezésében. A társulat ismét műsorra tűzi a nagy sikerű Kampf című előadását (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc), amelyet április 9-én, vasárnap 19 órától lehet megtekinteni. Az előadások helyszíne a Háromszék Táncstúdió. Az előadásokra érvényes az Ábel-bérlet, helyet lefoglalni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet.

VENDÉGJÁTÉK. A Kézdivásárhelyi Városi Színház április 5-én, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Kiss Csaba Skandináv lottó című vígjátékát mutatja be Kolcsár József rendezésében. A jegy ára 20 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 15 lej.

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház műsorán a Művész Teremben április 5-én, szerdán 19 órától a Leul Ra című musical (szerző: Marius Popa, rendező: Cezar Ghioca, koreográfia: Bordás Attila), április 7-én, pénteken 19 órától Sam Shepard: True West (rendező: Vlad Masacci).

SZÍNHÁZI TÁRSASJÁTÉK. A sepsiszentgyörgyi Magma kiállítótérben ma 18 órától Szociopoly címmel interaktív színházi társasjáték. Író-rendező: Fábián Gábor.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján MA és KEDDEN: 18 órától A szépség és a szörnyeteg (amerikai musical, 123 perc) – román felirattal; 18.15-től Hupikék törpikék – Az elveszett falu (amerikai családi animációs film, 89 perc) – román felirattal; Páncélba zárt szellem (amerikai akcióthriller, 120 perc) – 20 órától román felirattal, 20.30-tól magyar szinkronnal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Kiállítás

CSOMA-TÁRLAT. A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Napok részeként április 6-án, csütörtökön 18 órakor megnyílik a Fény és árnyék című Csoma-tárlat. Tiszteletbeli meghívott: Deák M. Ria textilművész (Kovászna).

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Baróton az Erdővidék Múzeumában A szabadság ünnepe Erdővidéken, 1990–2016 című kiállítás április 14-éig látogatható munkanapokon 8–16 óráig.

SZOBRÁSZAT. A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban Berze Imre szobrászművész kiállítása április 30-áig keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig látogatható.



Tánc

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes április 4-én, kedden 17 órától A banda című előadását játssza a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus Könczei Árpád. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók.



Jubileum

Sepsiszentgyörgyön, a régi Vármegyeháza dísztermében (a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Terme) ma 18 órától találkozón emlékeznek meg az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület Háromszékmegyei Osztálya megalakulásának 125. évfordulójáról. Ez alkalommal megbeszélik a mai, 25 éve újjáalakult Erdélyi Kárpát-Egyesület 26. vándortáborának részleteit is, amelyet idén a háromszéki osztály szervez a Rétyi Nyírben.



Tortoma Önképzőkör

Baróton Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében kedden 19 órától Ahol a történelem együtt él a faluval címmel Demeter Sándor Loránd lelkész (Székelyderzs) vetítéssel egybekötött előadáson ismerteti az UNESCO-világörökség részét képező, Szent László-freskóiról és rovásírásos emlékéről híres székelyderzsi unitárius vártemplom felújításának történetét. A találkozón Magyari Hunor fotóművész (Székelyudvarhely) bemutatja Ahogy az egy Isten látja – 42 erdélyi unitárius templom című, László László és Gyöngyössy János szerzőtársaival 2016-ban megjelentetett kötetét. Házigazda Demeter Zoltán művelődésszervező.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai április 5-én, szerdán 16–18 óráig Bölönben a polgármesteri hivatalban, illetve 18–20 óráig Miklósváron a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Előadás gyógynövényekről

Macalik Ernő biológus április 4-én, kedden 11 órától Gyógynövényekkel egészségünkért címmel előadást tart a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központjában (Csíki utca 50. szám). Az előadás során betekintést nyerhetnek a gyógynövénytermesztés rövid történetébe, megtudhatják, mi a gyógynövényhasználat helye a terápiák rendszerében, megismerkedhetnek a gyógynövények gyűjtésének és termesztésének technikáival, és megtudhatják, mit érdemes tartani a házi gyógynövénypatikában. Az előadást követően bemutatják a dr. Cseke Péter által szerkesztett, Eke és toll – dr. Nagy Miklós emlékezete című könyvet. A rendezvény nyitott minden érdeklődő előtt, viszont a helyek korlátozott száma miatt előzetes bejelentkezés szükséges a szekely.judit@ms.sapientia.ro, abod.eva@ms.spientia.ro e-mail-címen vagy a 0740 170 100-as, 0747 331 233-as telefonon.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

A közlekedésrendészet ma a 11-es országúton Maksa, Uzon, Szentivánlaborfalva, Csernáton, Nyujtód, a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád határában méri a gépjárművek sebességét.



Röviden

HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS. A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban szerdán 17 órától felnőtteket várnak quilling (papírcsíktechnika) ké­peslapok készítésére. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Érdeklődni a 0267 363 018-as telefonon lehet.

NYÍLT NAP. A sepsiszentgyörgyi Gulliver Napközi Otthon szerdán 9.30 és 11 óra között várja mindazokat, akik az új tanévben az intézmény református, valamint hagyományos csoportjait választják.

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

TALÁLKOZÓ. A sepsiszentgyörgyi Együtt a Rák Ellen Egyesület kedden 18 órától találkozót tart a Míves Házban. Meghívott dr. Kerestély Péter, aki a betegségmegelőző életmódról tart előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

MEGHALLGATÁS. Sepsiszentgyörgyön a prefektúra épületében minden hónap első szerdáján – így e héten is – a nép ügyvédje brassói irodájának munkatársai tartanak meghallgatást. Szükség esetén tolmács segítségét is igénybe lehet venni.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig a kovásznai kultúrotthon épületében és keddenként 9–12 óráig a sepsiszentgyörgyi székházban (Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 9–12 óráig Kézdivásárhelyen a Papp Mihály és a Jakabos Ödön utcában, Sepsiszentgyörgyön a Hóvirág utca feletti városrészben a Millennium, Akácos, Vadász, Ibolya, Ion Luca Caragiale, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Visky Árpád, Világlátó, Cserey Jánosné, Diószeghy László, Varga Nándor és Lósy-Schmidt Ede utcában elzárja az ivóvizet javítás miatt. A munkálatok befejezése után a víz zavaros lehet, az okozott kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. a háztartásokban feleslegessé vált villamos és elektronikai eszközöket 12–20 óráig ma Árkoson, kedden és szerdán Gidófalván gyűjti.

KULCSOKAT TALÁLTAK Sepsiszentgyörgyön a múlt héten: autókulcsot a Nicolae Iorga utcában, csütörtökön kulcscsomót az állomási mezőgazdasági szaküzlet előtt. Szerkesztőségünk titkárságán lehet érdeklődni délelőtt.