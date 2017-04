Az elmúlt években főként a húsvéti főétkezéseken fogyasztott ételekkel foglalkoztunk, adtunk tanácsokat elkészítésükhöz. Idén főként a vendégvárásra összpontosítunk: mivel fogadjuk a látogatóba érkező családtagokat, mivel kínáljuk a húsvéthétfői locsolókat.

Klasszikus vendégváró a töltött tojás (igaz, sok helyen ez inkább húsvét után készül, a kosárnyi piros tojás felhasználására), amelynek legegyszerűbb formáját a kezdő is elkészítheti, szinte elronthatatlan. A haladók, művészi hajlamúak pedig valódi műalkotásokat készíthetnek belőle. Alapanyaga a keményre főzött tojás – a forrásban levő vízbe óvatosan belehelyezett tojásokat 9–10 percig főzzük, majd hideg vízzel hirtelen lehűtjük (ez a titka annak, hogy könnyen hámozhatóak legyenek). A kihűlt tojásokat óvatosan meghámozzuk, éles késsel levágjuk a felső harmadát, sárgájukat kiemeljük. A tojássárgákat villával összetörjük, puha vajjal kikavarjuk, némi tejszínnel vagy tejföllel fellazítjuk, majd jöhet hozzá az ízesítés. Szinte bármit használhatunk, apróra vágott zöldfűszerektől sonkáig, gombáig, májkrémig, de spenótot vagy medvehagymát is. Megtölthetjük a tojásokat halkrémmel, zöldségkrémmel, sajtkrémmel is. A masszát óvatosan betöltjük a tojásfehérjébe, ráhelyezzük a kalapot. S most következik a művészi díszítés: formázhatunk állatkákat, gombát, bármit a tojásokból.

Készíthetünk apró szendvicseket is. Ez esetben az alap lehet szeletelt bagett (francia rúdkenyér, áruházakban kapható) vagy téglakenyér félbe, háromszögre vágott szelete is. A kenyérre kenhetünk-halmozhatunk bármit – vajat felvágottakkal, sajttal, sajt- vagy túrókrémeket, tojás- vagy halkrémet stb. zöldségekkel –, itt is főként a díszítés lehet hatásos. Ha több alapanyagot halmozunk a kenyérfalatkára, fogvájóval szúrhatjuk át (ez különben a tálaláshoz is a legjobb megoldás, hiszen nem szükséges, hogy a vendég asztalhoz üljön, a svédasztalról kiszolgálhatja magát, tányérjára szedheti a kiválasztott falatkákat).