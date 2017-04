A tabella harmadik helyén álló szentgyörgyiek és a tizenkettedik Duna-partiak is győzelemmel hangoltak az egymás elleni összecsapásra: előbbi a vendég Szatmárnémeti Olimpia, utóbbi az Afumaţi vendégeként gyűjtötte be a három pontot az előző játéknapon. Az alakulatok legutóbb szep­temberben találkoztak a bajnokság 8. fordulójában, a mérkőzés pedig a piros-fehér mezesek 3–0 arányú győzelmével zárult, miután Hadnagy Attila kétszer és Daniel Ene egyszer volt eredményes.

A piros-fehérek a tavaszi idényben négyszer győztek, egyszer pedig vereséget szenvedtek, viszont az Adrian Mihalcea által irányított labdarúgók idén még nem veszítettek, kétszer döntetlent értek el, kétszer győztek, míg egyszer szabadnaposak voltak. A jobb játékerőt képviselő háromszékiekre nehéz mérkőzés vár Călăraşi vendégeként, viszont a rúgott – 41, illetve 30 –, valamint a kapott – 22, illetve 32 – gólok tekintetében is jobb mutatóval rendelkeznek.

A Sepsi OSK ötször győzött idegenben ebben az idényben, illetve háromszor döntetlent játszott és háromszor kikapott, a Călăraşi pedig ugyanezzel a mérleggel rendelkezik hazai pályán. A szentgyörgyiek legeredményesebb játékosa a 25 gólt szerző Hadnagy Attila, a Duna-partiak legjobb gólszerzője a 7 találatot jegyző, kongói származású Baudoin Kanda. A Valentin Suciu által irányított csapat a góljai 49 százalékát a 60. és a 90. perc között szerzi, míg aktuális ellenfele a találatainak 25 százalékát a mérkőzések első 15 percében, illetve a 31,2 százalékát a 75. és a 90. perc között jegyzi. Ha minden a papírformának megfelelően történik, és a Sepsi OSK olyan határozottan és támadó szellemben játszik, mint a szatmáriak ellen, akkor begyűjtheti hatodik idegenbeli győzelmét, amivel újra a tabella második helyére léphet.



Brassó és Arad is döntetlent játszott

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a Brassói FC kétgólos előnyt elherdálva játszott döntetlent Baloteşti otthonában, míg az Aradi UTA hazai pályán gól nélküli mérkőzésen zárt pontosztozkodással a Nagyváradi Esthajnalcsillag ellen.

A többi mérkőzésen a papírforma érvényesült, hiszen a Foresta Suceava a vendég Clinceni, míg a Chindia Târgovişte a Resicabánya ellen húzta be az újabb három pontot. Az éllovas Bukaresti Juventus a forduló rangadóján diadalmaskodott a Szatmárnémeti Olimpia otthonában, a mérkőzésen pedig a fővárosiak csatára, Bogdan Remus Chipirliu is betalált, így 26. találatának köszönhetően átvette a vezetést a góllövőlistán.

Eredmények: Foresta Suceava–Clinceni 2–0 (gólszerzők: Vraciu 88. – tizenegyesből, Rusu 90+4.), Chindia Târgovişte–Resicabánya 4–0 (gsz.: Stoi­ca 35., Honciu 74., 80., Neguţ 84.), Baloteşti–Brassói FC 2–2 (gsz.: Răuţă 63., Ion 66., illetve Enceanu 21., Munteanu 51.), Szatmárnémeti Olimpia–Bukaresti Juventus 1–3 (gsz.: Pop 44. – tizenegyesből, illetve Roşca 21., Buhăescu 45+1., Chipirliu 90+1.), Aradi UTA–Nagyváradi Esthajnalcsillag 0–0, Râmnicu Vâlcea–Brăilai Egyesülés 0–3 (hivatalból), Tatrangi Egyesülés–Afumaţi 0–3 (hivatalból), a Temesvári Politehnica és Mioveni szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Juventus 19 3 2 52–11 60

2. Brassó 14 7 4 42–23 49

3. Sepsi OSK 14 5 4 41–22 47

4. Arad 14 4 6 43–25 46

5. Târgovişte 14 2 8 41–24 44

6. Mioveni 13 5 6 33–18 44

7. Szatmárn. 12 5 7 35–26 41

8. Brăila 10 4 10 27–29 34

9. Suceava 10 3 11 39–40 33

10. Nagyvárad 9 4 12 29–27 31

11. Afumaţi 9 4 11 28–28 31

12. Călăraşi 8 7 8 30–32 31

13. Clinceni 8 3 13 34–51 27

14. Temesvár 6 6 12 30–41 24

15. Baloteşti 6 6 12 30–43 24

16. Rm. Vâlcea 4 6 14 16–40 18

17. Resicab. 4 1 19 22–56 13

18. Tatrang 2 5 17 15–51 9

A 28. forduló mérkőzései: Mioveni–Chindia Târgovişte, Bukaresti Juventus–Călăraşi, Afumaţi–Aradi UTA, Nagyvárad–Temesvári Politehnica, Brăilai Egyesülés–Foresta Suceava, Sepsi OSK–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Resicabánya–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Clinceni–Szatmárnémeti Olimpia, a Baloteşti és a Brassói FC áll. (miska)