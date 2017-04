Bölön, mintegy 70 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu. Bölön: Terza–Benedek, Ştefănescu, Sandu, Makó, Keresztes B., Vrencean, Kisgyörgy A., Gál, Zsigmond, Chirea. Játszott még: Péter, Bucur, Kisgyörgy I. Kovászna: Olaru–Székely, Popina, Salamon, Sorescu, Kádár, Győrfi, Bajkó, Mátyás, Maloş, Tóth. Játszott még: Szakács, Ungureanu. Gólszerzők: Sandu (19.), Gál (70.), illetve Győrfi (84.). Kiállítva: Terza (90+3.). Ifjúságiak: 2–0.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, két komolyabb helyzetük is volt, viszont nem tudták ezeket gólra váltani, és a hazaiak Sandu révén a 19. percben megszerezték a vezetést. A folytatásban már inkább Bölön akarata érvényesült, a második félidőben pedig Gál megszerezte csapata második gólját. A találkozó hajrájában a vendégek részéről Győrfi talált be, majd a 89. percben a házigazdák tizenegyest hibáztak. Lehetett volna nagyobb arányú győzelem is, viszont a bölöniek figyelmetlenek voltak a befejezés pillanatában. Kozma Róbert