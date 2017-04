Vasárnap második alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a 2015 novemberében tragikus hirtelenséggel elhunyt Kósa Endre tiszteletére rendezett jégkorong emléktornát. Az U8-as és U10-es csapatok tornájára az egész országból 32 csapat nevezett be, köztük a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek is, akik a nyolc év alattiak korosztályában két, a tíz év alattiak közt pedig egy csapattal vettek részt Ugron Endre, Bogyán János, Kertész Zoltán és Kernászt Huba edző irányításával.



A negyvenéves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Kósa Endre pályafutása során többnyire a Csíkszeredai Sportklub jégkorongozója volt. A csapattal kilenc alkalommal sikerült román bajnoki címet szereznie. Miután felhagyott az aktív jégkorongozással, hokis palánták nevelésébe kezdett.

Az emléktorna szervezője a Csíkszeredai Sportklub, a Csíkszeredai Sportiskola, illetve a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott tornán 16 alakulat vett részt mind a nyolc, mind a tíz év alatti korosztályban, viszont ezúttal két helyszínen – a Molnár Lajos és a Vákár Lajos Műjégpályán – mérték össze erejüket a kis jégkorongozók.

A nyolc év alattiak közt jelen volt a Felcsík SK I., II. és III., a Gyergyószentmiklósi ISK I., II. és III., a Csíkszeredai ISK I. és II., a Brassói Corona I. és II., a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek I. és II., a Bukaresti Triumf, a Bukaresti Steaua, az Olimpia Viitorul Ploieşti és Brăila. A tíz év alattiak közt próbára tette magát a Felcsík SK I., II. és III., a Brassói Corona I., II. és III., a Csíkszeredai ISK I. és II., a Gyergyószentmiklósi ISK I. és II., a Kézdivásárhelyi Bikák és a Sepsiszentgyörgyi Királypingvinek közös csapata, a Csíkszentimrei Sasok, Székely­udvarhely, Marosvásárhely, a Bukaresti Triumf, valamint a Bukaresti Steaua.

A mintegy 300 gyereket megmozgató tornán a Királypingvinek és a Bikák közös U10-es csapata négy mérkőzést játszott, amiből kettőt megnyert, egyet döntetlennel zárt és egy vereséget szenvedett. A szentgyörgyiek U8-as alakulatai négy-négy találkozón léptek jégre, mérlegük pedig öt győzelem, egy döntetlen és két vereség.

„Nagyon komolyan és jól megszervezték a csíkszeredaiak az emléktornát, hiszen Kósa Endre igazán kiváló játékos volt, aki több bajnoki címet is nyert a városnak, illetve a válogatottat is erősítette. Megérdemelte, hogy másodszor is megrendezzék a nevével fémjelzett eseményt, ami ezúttal is igazán emlékezetesre sikerült. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, élvezték, hogy a jégen lehettek” – mondta Kernászt Huba edző. (miska)