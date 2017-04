Egy korábbi sérüléséből felépülve indult a magyarországi kontinenstornán Kriszta, aki első viadalát az ukrán Lysak Anhelinával vívta. Birkózónk nehezen melegedett bele a küzdelembe, amit végül 4–1-re nyert meg. Az elődöntőben következett a cseh Adela Hanzlickova, s sportolónk hiába vezetett 4–0-ra, sajnos, tussal elvesztette a fináléba jutásért kiírt párharcot. A háromszéki lányra a bronzmérkőzésen a török Sinem Topku várt, akivel ismét nagyot csatázott. A kisdöntőben Topku 5–4-re vezetett, ám a párharc véghajrájában Kriszta két vállra fektette ellenfelét, és technikai tussal diadalmaskodott.

– Elégedett vagyok az eredménnyel, de jobb is lehetett volna Európa-bajnoki szereplésünk. Sajnos, csak olyan 60–70 százalékos volt a felkészülésünk erre a versenyre, de így is jó. Ha őszinték akarunk lenni, többet vártunk az Eb-től, ám annak tükrében, hogy milyen nehéz meccsei voltak Krisztának, a legtöbbet hoztuk ki magyarországi vendégszereplésünkből – nyilatkozta érdeklődésünkre Mátéfi Árpád, Incze Kriszta edzője. A tréner továbbá hozzátette: sportolója is elégedett teljesítményével, aki már a soron következő felnőtt Európa-bajnokságra, U23 és felnőtt világbajnokságra koncentrál.

Az eredmény (U23 Eb, 63 kg): 1. Petra Maarit Olli (Finnország), 2. Adela Hanzlickova (Csehország), 3. Incze Kriszta és Marija Kuznetsova (Oroszország).

A magunk részéről mi is gratulálunk Incze Krisztának, s bízunk abban, hogy a folytatás sem lesz rosszabb. Szép volt!