Ahogy az elmúlt években már megszokhattuk, Szabó Csongor ezúttal is egy Suzuki Swift Sport kormányánál vágott neki az országos bajnokságnak, s az első versenynapi gondokat, problémákat leszámítva a lehető legjobb eredménnyel zárta a brassói ralit, annak tükrében is, hogy megnyerte a Suzuki Kupa viadalát.

– A péntek délelőtti shakedown alatt (amolyan bemelegítő) nekicsúsztam a korlátnak, és komolyan megsérült az autó jobb oldala. A szervizcsapatom azonban csodát tett, az esti rajtra kipofozták a Suzukit, és bizakodva vágtunk neki a ralinak. Sajnos, a jól sikerült első próba után, a másodikon eltört az autó féltengelye, és nagy nehézségek árán értünk célba. Ilyen körülmények között számunkra elúszott az első hely, így csak a második helyért küzdhettünk – elevenítette fel a hétvégi történteket Szabó Csongor. – Szombaton az autó már jól működött, mi is a lehető legjobbat nyújtottuk, és végül másodikként zártunk. Boldog vagyok az eredményünkkel – tette hozzá a szentgyörgyi pilóta, aki idén meg szeretné nyerni a 9-es osztályban a bajnoki címet.

Szabóék kategóriáját a Norbert Maior/Dorin Pulpe (Dacia Sandero) duó nyerte, a dobogó harmadik fokára pedig a Bogdan Vrabie/Rareş Badea (Suzuki Swift Sport) kettős állhatott.

Folytatás egy hónap múlva (május 5–6.) Kolozsváron a Transilvania Rally-n. (tibodi)