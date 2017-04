– Melyek az idei fejlesztési prioritások?

– Fejlesztési prioritásaink bizonyos szempontból nem változnak, hiszen továbbra is az út, híd, kórház, szociális háló négyes pillér határozza meg munkánkat. Jó hír viszont, hogy idén nagyobb összeget tudunk fordítani a megyei utak, hidak építésére, karbantartására. Míg tavaly tízmillió lejes keretünk volt, idén 34 milliót foglaltunk be a költségvetésbe. Többször volt már szó az illyefalvi útról és a Kilyén–Uzon–megyehatár útszakaszról, ezeket idén befejezzük, sokan várják már, hiszen forgalmas megyei utak. Reméljük, már az első fél évben alá tudjuk írni a kivitelezési szerződést a Maksa–Lécfalva–Cófalva útszakasz kiépítéséről. Egy eddig kevésbé használt útvonalat szeretnénk megnyitni a Bodza-vidék irányában, az Országos Településfejlesztési Programból nyertünk támogatást a Nagyborosnyó–Nagypatak–Bodzaforduló útszakasz kiépítésére, ennek nagyobb részén sohasem volt aszfalt.

Kiemelt feladatunk a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, ahol tavaly lezártunk egy nagyobb léptékű felújítást, de közben folyamatosan további beruházásokra van szükség. Például új tüdőkórház és járóbeteg-rendelő építésére – egyelőre a tervezés költségeire különítettünk el összegeket, következő lépésben a kivitelezéshez is előteremtjük a szükséges forrásokat. Ezzel párhuzamosan a sürgősségi osztály felújítására kaptunk ígéretet a szaktárcától, emellett újabb korszerűsített osztályokat adunk át, többek között most pénteken a neonatológiai osztályt.

– A költségvetés egyharmadát fordítják szociális tevékenységre. Miből áll ez?

– Ez nemcsak törvény adta feladatunk, hanem erkölcsi-lelki kérdés is kell hogy legyen minden döntéshozónak. Kevesen tudják, hogy 1700 árva, félárva, elhagyott kiskorú van a gyermekvédelmi rendszerünkben, sajnos, évről évre nő a számuk. A tej-kifli, almaprogram is a megyei önkormányzaton keresztül fut, több mint négymillió lejt fordítunk erre. Szociális beruházásaink közül említeném a múlt héten átadott sepsiszentgyörgyi nappali foglalkoztató- és anyás központot. Közben elindult egy újabb szociális beruházás, a SERA Alapít­vánnyal közösen a megyeszékhelyen épül egy rehabilitációs központ, ennek értéke mintegy félmillió euró. Azt tapasztaljuk, hogy növekvőben a fogyatékkal élők száma is, tehát tovább kell szőni a szociális hálót, hogy gondoskodni tudjunk a rászorulókról minden területen.

– Az idei a Turizmus éve Kovászna megyében. Figyelembe vették a beruházá­soknál?

– A Turizmus éve nemcsak eseményeket jelent, hanem beruházásokat is. Ilyen téren legnagyobb beruházásunk Kommandón a hajdani pionírtábor újjáépítése, ide egy hárommargarétás panziónak megfelelő, ötven-hatvan férőhelyes ifjúsági szabadidőközpontot tervezünk, amely edzőtáboroknak, erdei iskoláknak is kiváló helyszín lesz. Várhatóan jövő nyáron már fogadjuk az első táborozókat. Úgy vélem, ezzel Kommandó élete is új lendületet kap. Van két kihasználatlan utászházunk, egyik Torja és Bálványos között, a másik a Hatodon található, ezeket szeretnénk kisebb táborozóhelyekké alakítani, úgy látjuk, van erre igény. Sokkal nagyobb léptékű ifjúsági központot, nagy befogadóképességű táborhelyet álmodunk Málnásfürdőre, ott ugye a községgel együtt vettük meg a hajdani szállót, idén a tervezésre különítettünk el összeget a költségvetésből. De tulajdonképpen az útépítések is közvetve a turizmust szolgálják, hiszen jó úton a turisták is jobban jönnek. A Nagypatak felé vezető út például egy nemrég nyitott, magánkézben levő sípályát tesz elérhetőbbé.

(A Megyeinfó Kovászna Megye Tanácsának fizetett tájékoztatója)