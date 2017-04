A testületi határozat értelmében sporttevékenységre 600 ezer lejt, ifjúsági szervezetek számára 125 ezer lejt, kulturális tevékenységekre 700 ezer lejt különítettek el. A megyei önkormányzat 2017-ben háromszor nagyobb keretet, 1,5 millió lejt állapított meg az egyházak támogatására abból a megfontolásból, hogy beszűkültek Romániában a templomok felújítására megpályázható lehetőségek. A megyei önkormányzat célja, hogy a megyében található egyházak ne csak működési költségeket pályázhassanak meg, hanem nagyobb beruházásokra is igényelhessenek vissza nem térítendő finanszírozást. A támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy a megyében található több évszázados műemlék templomokat, értékes ingatlanokat felújítsák.

Fenntartják továbbá a Székely Ruházati Alapot, emellett idén alkotótáborok szervezését, köztéri szobrok állítását támogatják kiemelten. Ezekhez a pályázatokhoz tízszázalékos önrészt kell biztosítania a pályázónak, illetve utólagos finanszírozású a támogatási rendszer. A megyei önkormányzat első alkalommal „hiánypótló rendszert” is bevezetett, amelynek értelmében az érintett civil szervezetek a felszólítást követően pár napon belül pótolni tudják a hiányos dokumentumentációt. A pályázati kiírásokat a napokban megjelentetik a Hivatalos Közlönyben, ettől a dátumtól számítva 15 napon belül fogadják a projekteket, ez április közepe után esedékes. Az elbírálási eljárás várhatóan májusban zárul.

A testület az elmúlt évhez viszonyítva duplájára – 800 ezer lejre – növelte a szociális tevékenységet folytató civil szervezetek pályázati keretét is, hogy a kormány kiszámíthatatlan támogatási rendszere miatt nehéz helyzetbe kerülő civil szervezetek akadálytalanul biztosítani tudják Háromszéken az otthoni idős- és beteggondozási szolgáltatást. A Caritas és a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársai a megyében évente több mint 1300 idős rászoruló személyről gondoskodnak.

A tanácsülésen szavaztak a tudományos-oktatási, sport- és szabadidős tevékenységekre vonatkozó programokat, valamint a pénzügyi támogatásban részesülő egyházak pályázatait elbíráló bizottság újjászervezéséről is, a szavazás eredményeképpen Benedek Erika, Grüman Róbert, Fazakas András, Cătălin Morar és Pethő István alkotja a bizottságot.

(A Megyeinfó Kovászna Megye Tanácsának fizetett tájékoztatója)