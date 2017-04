Az olyan népszerű koktélokkal, mint a Bloody Mary vagy a Tequila Sunrise, egyre több klubban, fesztiválon találkozni. A közönség érdeklődése maga után vonja a szakszerű képzés utáni igényt is, ezért a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola mixertanfolyamot indít.



Mihai Fetcu hivatásos mixeroktató Brassóban az egyik ismert helyi lokálban foglalkozik rendszeres oktatással, most Háromszéken is megtanulható az egyre divatosabb szakma. A népiskola felkérésére Mihai Fetcu Árkoson a felnőttoktatási központban tart képzést április 19–21. között. A képzés 600 lejbe kerül, két részletben is ki lehet fizetni. Jelentkezni április 9-éig a 0799 995 990-es telefonszámon lehet.

(A Megyeinfó Kovászna Megye Tanácsának fizetett tájékoztatója)