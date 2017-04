Pénteken a kora esti órákban a Gyergyószentmiklós Gyergyóalfalu felőli határában levő romatelepen egy szalmabála, az egyik bevásárlóközpont szomszédságában pedig egy ház és melléképülete kapott lángra – közölte szombaton a Székelyhon.ro portál. A tűzoltóság és a rendőrség nagy erőkkel vonult ki mindkét helyszínre, a lángokat sikerült megfékezni. A tűzeseteknek nincsenek áldozatai, a kigyulladt ház lakói azonban menekülésre kényszerültek.

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőrkapitányság szóvivője a portálnak nyilatkozva valószínűsítette, hogy gyújtogatás történt, amely egy csütörtöki nagy összegű pénzlopással állhat összefüggésben. Ekkor roma fiatalok egy útkereszteződésnél feltartóztattak egy idős ember által vezetett járművet, és míg szóval tartották a sofőrt, a kocsiból elloptak 30 ezer lejt.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere a portálnak nyilatkozva úgy vélte, hogy a bevásárlóközpont szomszédságában lakó roma családok „előidézői voltak a pénteken történteknek”. A polgármester arról számolt be, hogy a leégett ház lakói az elmúlt időszakban megannyi bűnügynek főszereplői voltak. Egy esetben a megfékezésükre helyszínre érkezett rendőrautóra is rátámadtak, és betörték a szélvédőjét.

A péntek esti tűzeset után mind a polgármester, mind a rendőrség nyugalomra intette Gyergyószentmiklós lakóit. A városban szombaton is a csendőrség felügyelte a romák lakta övezeteket, hogy megelőzze újabb konfliktusok kirobbanását.