Az EFA pénteken tartott küldöttgyűlésén Szilágyi Zsolt felszólalásában kitért az erdélyi magyar kisebbséget ért sorozatos jogsérelmekre, s felhívta a megjelentek figyelmét a nemrégiben elkészült Transylvanian Monitor legfrissebb kiadására, amely a 2014–2016-os időszakban történt magyarellenes eseményeket gyűjti össze. A Néppárt elnöke ugyanakkor megköszönte az EFA vezetőségének, hogy következetesen kiállnak az erdélyi magyarság mellett, s támogatják jogérvényesítési és önrendelkezési küzdelmeiket. Emlékezve az idén március 15-én Kolozsváron történtekre, Szilágyi Zsolt elmondta: nem csak a nyelvjogi és oktatásügyi kérdésekben éri súlyos diszkrimináció az erdélyi magyarságot, de szabad szimbólumhasználatában is korlátozzák, épp ezért egy Erdély-zászlót ajándékozott François Alfonsinak, az EFA elnökének. A Néppárt elnöke hangsúlyozta: az EFA-val ápolt jó kapcsolat erőt ad az otthon folytatott munkához is.

A Centre Maurits Coppieters (CMC) alapítvány küldöttgyűlésén egy új, tizenegy fős elnökséget választottak, valamint a szervezet nevét Coppieters Foundation névre változtatták. Az alapítványnak egyébként tizenhét tagja van, melyből tizenhárman voltak jelen a tanácskozáson.

Sándor Krisztina is bemutatta felszólalásában a nemrégiben megjelent Transylvanian Monitor legfrissebb számát. Elmondta: folytatják a monito­ringtevékenységet, és továbbra is igyekeznek tájékoztatni a nemzetközi közvéleményt az erdélyi történésekről. Az EMNT ügyvezetője beszámolt továbbá az immár hagyományosnak számító román–magyar konferenciákról, valamint az EMNT által szervezett autonómiakonferenciákról is.

A Coppieters Foundation egy európai szintű, bejegyzett alapítvány, melynek célja, hogy különböző tudományos kutatásokkal segítse a politikai pártokat önrendelkezési küzdelmükben.

Az Európa-szerte az autonómiáért küzdő pártokat tömörítő szervezet legnagyobb éves gyűlésével a sziléziai önrendelkezési törekvésekre kívánják felhívni a figyelmet.