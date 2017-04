Tavasszal mindig megugrik a kóbor kutyák száma, a szépmezői menhely pedig képtelen minden egyedet befogadni, hiszen alig 140 felnőtt és legtöbb 40 kölyökkutya számára van elegendő kuckó, és Sepsiszentgyörgyön csak az Őrkő negyedben legalább 400 kutya szaladgál, amelyek szaporodását semmi nem gátolja – magyarázta Tóth-Birtan Csaba alpolgármester az intézkedés szükségességét.

A felmérést a házőrzőkre és családi kedvencekre is kiterjesztik – ezek ugyan nem számítanak gazdátlan állatoknak, de többnyire szintén ellenőrizetlenül szaporodnak. A törvény szerint a nem fajtatiszta kutyákat ivartalanítani kell, és a mikrocsip beültetése is kötelező – enélkül oltást sem kaphatnak –, de nem tudni, milyen arányban tesznek eleget az előírásoknak az állattartók. Ellenőrizni az állategészségügyi hatóság feladata lenne, ők azonban Sepsiszentgyörgyön nem győzik, ezért végzi el a kutyaszámlálást az önkormányzat. A tervek szerint azonosítják a nyilvántartásban nem szereplő ebeket – a veszélyesnek minősített és szigorúbb szabályok alá tartozó fajták egyedeit külön –, és felhívják a gazdák figyelmét kötelezettségeikre, többek között arra is, hogy ne engedjék szabadon kószálni állataikat, hanem minden esetben pórázzal és – a jámbor fajtákhoz tartozók kivételével – szájkosárral vigyék őket közterületre. És hogy valódi segítséget is nyújtsanak, kutyánként 40 lejjel besegítenek az ivartalanítási költségekbe; a mikrocsip árába nem tudnak, mert nem engedi a törvény.

Ha elkészül a kutyalajstrom, átadják az állategészségügyi igazgatóságnak, így a szakemberek tudni fogják, hol és miként kell beavatkozni – a remények szerint így majd sikerül lefékezni a kóborkutya-állomány növekedését.