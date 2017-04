Következő írásunk

A számítógép-felhasználó gyerekek és kamaszok között a világhálón újabban a Kék bálna nevű „játék” szedi áldozatait. Az alkohol-, nikotin-, kábítószer-függőség mellett megjelent egy újabb betegség is, mégpedig a számítógép-függőség. Sokan a felnőttek soraiban is jobban szeretik a gépet, mint saját gyereküket, és a gyerekek közt is egyre többen a számítógépet imádják, és szüleiket gyűlölik, ha korlátozni próbálják őket a kompjúter-pittyegtetésben. Fiatal fiú és lány nem egymásba lesz szerelmes, hanem mindketten egy-egy laptopba, táblagépbe vagy okostelefonba, amely – ha jobb minőségű – teljesen kielégíti igényeiket.