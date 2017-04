Kézdiszárazpatakon Ópra Benedek házának már csak a kőalapja maradt meg. Ez és a közelében található, félig lebontott kőgabonás emlékeztet arra, hogy nem is olyan régen ezen a több mint másfél hektáros birtokon egy székely család élte mindennapjait.



2013 májusában jártunk legutóbb itt, azóta még siralmasabb állapotba jutott a hely, már csak a kőalap maradványait tudtuk lefotózni. A kézdiszárazpataki iskola 2001. május 26-a óta viseli egykori tanára, Ópra Benedek (1907–1978) volt politikai fogoly nevét, akit ártatlanul, hamis vádak alapján huszonöt év szigorított kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítéltek. Börtönéveinek nagy részét a Duna-deltában, Peripraván és Szamosújváron töltötte. 1964. július 29-én közkegyelemben részesült. A tanügybe többé nem fogadták vissza, Brassóban szakképzetlen munkásként dolgozott. 1968-ban nyugdíjazták. Csíkszeredában, felesége családi házában élt 1978. november 25-én bekövetkezett haláláig. Nyugdíjas éveiben gyakran járt haza szülőfalujába, igyekezett rendbe hozni a házat, dédelgetett terve volt végleg hazaköltözni. 1996-ban, az 1956-os magyar forradalom 40. évfordulóján Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság akkori elnöke posztumusz kitüntetésben részesítette.

Ópra Benedek szülőházát édesanyja, György Anna kapta hozományként édesapjától, György Domokostól. A szülőház lassan, de biztosan semmisült meg. Még menthető lett volna, amikor Biró Levente Tibor tanító az ezredforduló táján elég jó állapotban lefotózta. 2008-ban az ajtók, ablakok már hiányoztak, s a cserép egy része is eltűnt, de még állt a ház. Később a tető beszakadt, s ami megmaradt, azt széthordták. Az egykori 15 893 négyzetméteres Ópra-birtok festői helyen, a fenyves alatt, patak mellett található. Ópra Benedek halála után az ingatlan utolsó lakója Kelemen Ferenc volt. Ópra Benedek második feleségének húga Bukarestbe ment férjhez Eugen Stoianhoz, Ópráéknak nem lévén utódjuk, ő örökölte az ingatlan egy részét. Tudomásunk szerint 2001-ben elhunyt. A 2001. július 31-én közjegyző előtt szerkesztett örökösödési bizonylat alapján az Ópra-birtok ifj. Eugen Stoian bukaresti lakos tulajdonát képezi.

Az örökös a falubeliek tudomása szerint nem járt Kézdiszárazpatakon, de minden év márciusáig pontosan kifizeti az ingatlan ház- és területadóját a kézdiszentléleki polgármesteri hivatalnál. Évekkel ezelőtt Bíró Levente Tibor, az Ópra Benedek nevét viselő iskola tanítója levelet írt ifj. Eugen Stoiannak, de választ nem kapott. Mint érdeklődésünkre elmondta: a rendszerváltás után próbálkoztak megvásárolni az ingatlant, de pénzhiány miatt ez nem valósult meg. Egy másik komoly javaslattal Ópra Benedek testvérének Debrecenben élő unokája, Horváth György állt elő, mivel a birtokból 72 ár nem a bukaresti leszármazott, hanem Ópra Benedek Magyarországon élő rokonaié. Ő is próbált kapcsolatba lépni ifj. Eugen Stoiannal, ám eredménytelenül. A bukaresti tulajdonos egy helybeli juhos gazdának adta bérbe az egykori Ópra-birtokot. Biró Levente Tibor annyit szeretne elérni, ha már nem sikerült megmenteni az iskola névadójának a szülőházát, legalább egy kopjafával jelöljék meg azt a telket, ahol az ősi fészek állt, de ehhez is a bukaresti tulajdonos beleegyezésére lenne szükség...