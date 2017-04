A Valentin Suciu által irányított Sepsi OSK hétfőn délután gól nélküli döntetlent játszott az idén még veretlen Călăraşi vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának zárómérkőzésén. Az első félidőben támadószellemű játékkal rukkoltak elő a szentgyörgyiek, viszont a második játékrészben hibáktól hemzsegő, elképzeléstelen futballt mutattak, illetve egyetlen kapura lövést sem jegyeztek, így nem sikerült kihasználniuk riválisuk botlását, azaz 48 ponttal továbbra is a rangsor harmadik helyét foglalják el, egy ponttal lemaradva a Brassói FC-től.

A mintegy húszfős Székely Légió által buzdított háromszéki csapat már a mérkőzés 4. percében megszerezhette volna a vezetést, miután Dragoş Huiban bal oldali beadását a hazaiak védője, Matei tisztázni tudta, a kipattanóra Hadnagy Attila csapott le. A piros-fehérek csapatkapitánya kapásból próbálkozott, viszont Lungu kapus bravúrral szögletre tolta a labdát. A szentgyörgyiek többet birtokolták a labdát, szervezettebben játszottak, viszont a 17. percben a hazaiak is feljegyezhették első helyzetüket: egy bal oldali beívelést követően Puşcaş fejelt, de Fejér magabiztosan védett. Nem sokkal később Ţenea a tizenhatos vonalon belül kézzel próbálta kezelni a labdát, a játékvezető pedig ezt figyelmen kívül hagyva, nem fújta be a tizenegyest.

A félidő hajrájában a védők mellett jól helyezkedő Bujor fejelt kapura Manole szabadrúgását követően, viszont Lungu ezt is védte, majd ellentámadással próbálkoztak a Duna-partiak, amiből akár gólt is szerezhettek volna. Răduţoiu hezitálását és Fejér rossz döntését Kanda használta ki, aki az üresen maradt kapu fele lőtt, viszont a földön megpattant labda a léc felett hagyta el a játékteret.

Szünet után a sárga és piros lapoké volt a főszerep. A csapatok játékát a pontatlan passzok jellemezték, sőt, ebben a játékrészben a hálóőröknek sem volt feladatuk. Az egyetlen kapura lövés Cristea nevéhez fűződik, aki a 85. percben 18 méterről bombázott, viszont a labda néhány centivel elkerülte a bal felsőt. A hosszabbításban egy szabálytalanságot követően a csereként beálló Mitra kapott piros lapot egy elhamarkodott, téves bírói döntés miatt, így a vendégek tíz játékossal fejezték be a mérkőzést.

„Gyenge mérkőzést produkáltunk, amit a folytatásban kielemzünk, megbeszélünk, illetve törekszünk arra, hogy ez többet ne forduljon elő. Azt gondolom, a fiúk megijedtek az ellenféltől és az előttünk adódó nagy téttől, ezért is játszottunk elképzeléstelenül a második félidőben, sőt veszélyt sem jelentettünk a Călăraşi kapujára” – értékelt a mérkőzés után Valentin Suciu edző.

A 28. fordulóban a Sepsi OSK játék nélkül gyűjti be a három pontot, hiszen a Tatrangi Egyesülés a tavaszi idény előtt visszalépett a bajnokságból, majd április 14-én, pénteken 17.30-tól újabb rangadó vár a piros-fehér mezesekre, akik az Aradi UTA otthonában lépnek pályára.