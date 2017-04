– Színvonalas magyar bajnokin van túl Krisztián, hiszen a versenyen osztrák és svéd sportolók is részt vettek. Ez volt az első versenye sérülése után, s elmondása szerint a viadal első futamát még jól bírta, és jól is ment, a másodikra már elfáradt, de még így is tudott győzni – nyilatkozta érdeklődésünkre Tompa Csaba, sportolónk édesapja.

Tompa Krisztián következő versenye Hollandiában lesz, ugyanis április 22–23-án itt rendezik meg a moto­krossz Európa-bajnokság idei szezonjának első futamát. (t)