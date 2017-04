A céhes városbéliek legjobb eredménye Mike Boróka nevéhez fűződik, aki egyéniben és lány párosban (Ungvári Evelyn) is a legjobb nyolc között zárt. A csapat többi tagja, Ionuţ Chelmuş és Canea-Kocsis András több meccset is megnyert, ám nem kerültek be a legjobbak közé. Farkas Yvett, az Electrica kölcsönbe adott asztaliteniszezője szállította a megyeszékhelyiek legjobb eredményét: a marosludasi színekben játszó sportolónk a lányok páros (Adorjáni Csilla) versenyét a legjobb nyolc között fejezte be. Mellette Bokor Zoltán vegyes párosban (Moldovan Szidónia) és Márton Ádámmal az oldalán a legjobb tizenhatig menetelt. A megyeszékhelyi egyesület további pingpongozói – Simon Teodóra, Lukács Balázs, Bokor Zoltán, Ilyés Balázs, Urus Kristóf, Tóth Vivien és Szabó Kincső – kisebb-nagyobb sikerrel zárták az országos bajnokságot.



Amatőr verseny

Az asztalitenisz világnapja alkalmából április 8-án 9.30-tól a sepsiszentgyörgyi Topspin-terem amatőr pingpongversenynek ad otthont. A nyolc asztalon megrendezendő viadalra csütörtök estig lehet jelentkezni, a nevezési díj gyerekeknek 5, felnőtteknek 20 lej. További információkért vagy jelentkezni hívják a 0744 331 777-es telefonszámot (Oláh-Székely Olivér). (t)