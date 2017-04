A Kovásznától mintegy húsz kilométerre található Kommandó iskolájában nyolc évfolyamon mintegy száz gyermek tanul. Az 1070 méteres magasságban fekvő település körülbelül ezer lakója közül 947-en vallották magukat magyarnak a 2011-es népszámláláson. A történelmi Magyarország egyik legkeletibb fekvésű hegyi települése a nevét onnan kapta, hogy egykor határőr alakulat (kommandó) állomáshelye volt. Már ebből is érezhető, hogy az iskola milyen fontos szerepet tölt be a községben, és milyen komoly veszteséget jelentett a tűzkár. Úgy tűnik, hogy az újjáépítés, valamint a felújítás hamarosan megvalósulhat helyi támogatásokból. A rekonstrukcióhoz a hírek szerint mintegy 3,5 millió lejre lesz szükség. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének békési szervezete ugyanakkor könyvgyűjtést indított, hogy az épületet ismét tartalommal is megtöltsék.

Az iskola körülbelül nyolcezer kötetes könyvtárral rendelkezett – nyilatkozta a kezdeményezés hátteréről dr. Pálmai Tamás, a békési KÉSZ képviselője. – Úgy gondoltuk, hogy a községben élő fiatalok számára fontos, hogy újra magyar nyelvű könyvekkel népesüljön be a célra kialakított épületrész. Ezért is hívtuk életre a gyűjtést, amihez néhány hét alatt a várakozáson felül sokan csatlakoztak. A köteteket eredetileg a békési Fakuckóban lehetett leadni, de sokan, elsősorban idősek nehezen tudták volna adományaikat bevinni az üzletbe. Ezért múlt héten Karsai Csabával – aki saját furgonját is felajánlotta a nemes célra – és Sándor-Kerestély Ferenccel hármasban végigjártuk a segíteni akarókat. Volt, aki 30 kiadványt ajánlott fel, más nyolc nagy dobozba gyűjtötte az adományát. Megint más az egykor roppant népszerű teljes Delfin-sorozattal járult hozzá az akció sikeréhez.

Dr. Pálmai Tamás kérdésünkre elmondta, egyelőre még nem vették pontosan számba a köteteket, de alsó hangon is összegyűlt 2–3000 példány. A tömblakásoktól a tanyákig rengeteg helyről sorakoztak fel a nemes cél mellé. Apropó, tanya. Az egyik külterületen élő hölgy – aki szintén több zsák könyvvel segített – a kis csapatot húsz igazi tanyasi tojással is meglepte, amiből – kiegészülve a feleségekkel – kiváló rántottát készítettek a nagy cipekedést követően.

A KÉSZ-esek hamarosan nekigyürkőznek, tematizálják és ábécé sorrendben csoportosítják a köteteket, amelyek között mesék, művészeti albumok, magyar és világirodalmi alkotások egyaránt szerepelnek. A szállítást az újjáépítés utánra tervezik, hogy a könyvek a legmegfelelőbb helyre kerüljenek.

Papp Gábor, Békés Megyei Hírlap (2017. március 28.)