A parcellák főként a Maksa–Kézdiszentlélek közötti szakaszon találhatóak. A hivatalosan is öntözhető terület 116 parcellát foglal magában, a vizet 49 szívási ponton keresztül biztosítják. A rendszer kapacitása évi 1,6 millió köbméter víz.

Az elmúlt időszakban további előrelépés is történt, az AgroSic elérte, hogy az Országos Talajfeljavító Ügynökségnél (ANIF) az öntözőrendszerek országos nyilvántartásába is bejegyezték a frissen engedélyeztetett rendszereket (eddig csak a szépmezői szerepelt a listán), ami a pályázni kívánó gazdáknak jelent komoly előnyt.

A 4,1-es, gazdaságok korszerűsítésére kiírt pályázat elbírálásakor plusz 5 pontot kapnak azok a gazdák, akik vízügyes és ANIF-igazolást is fel tudnak mutatni – a bizonylatokat az engedélyezett öntözőrendszerek esetében bocsátják ki. Az öt pont nagyon fontos, hiszen a nagyszámú pályázat esetén még egy tizednyi pont is eldöntheti, hogy ki jut hozzá a támogatáshoz. A 4.3-as, öntözőrendszerek korszerűsítésére kiírt pályázat esetében ugyancsak előnyt jelent az engedélyeztetett öntözőrendszer – húzta alá ifj. Orbán Miklós.

A témában további információkat az AgroSIC székhelyén, Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 17. szám alatt nyújtanak.