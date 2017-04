„Nem fogadom el, hogy az apám által alapított Nagyrománia Pártot Bogdan Diaconu személyével kapcsolják össze. Mert sajnos, ez a név nem csak az Egységes Románia Pártot jelenti, egy olyan pártot, amely az elmúlt évben minden erejével megpróbálta tönkretenni a Nagyrománia Pártot, hanem Bogdan Diaconu neve még a Szociáldemokrata Párttal, Victor Pontával és újabban Liviu Dragneával is összeköthető” – állítja Lidia Vadim Tudor, aki szerint Bogdan Diaconu Románia legkeresettebb politikai szökevényének, Sebastian Ghiţănak a tükörképe. „Elhatárolódom ettől a pártszövetségtől, amelyet első pillanattól reménytelennek tartok, és amely az SZDP ellenőrzése alá vonhatja az autentikus román nacionalizmust” – tette hozzá Lidia Vadim Tudor. (Maszol)

DRAGNEA A TOLERANCIÁRÓL. Nem ért egyet Ioan Deneş szenátornak a homoszexuális párok nyilvánosság előtti megjelenésére vonatkozó kijelentésével, mert az SZDP toleráns párt – jelentette ki Liviu Dragnea pártelnök. Az SZDP vezetőjét arról kérdezték, egyetért-e Ioan Deneş szenátor kijelentésével és egy esetleges törvénytervezettel, amely megtiltaná a homoszexuális pároknak, hogy nyilvánosság előtt kézen fogva járjanak. Dragnea azt felelte: „Nem. Nem értek egyet Deneş szenátor úr kijelentéseivel, és neki is meg a többieknek is azt tanácsolom, hogy ne feledjék, ők az SZDP tagjai, márpedig a Szociáldemokrata Párt toleráns és nem radikális párt” – jelentette ki az elnök, hozzáfűzve: „szilárdan hiszem, hogy mindenki számára van hely a román társadalomban, és tisztelnünk kell egymást”. Arra a kérdésre, hogy ezek szerint az általa vezetett formáció az azonos neműek bejegyzett élettársi viszonyát is támogatja-e, Dragnea azt felelte: pártja a toleranciát támogatja. (Transindex)

VÁDEMELÉS A FELTÉTELEZETT GYILKOS ELLEN. Vádat emeltek Székelykocsárd volt polgármesterének feltételezett gyilkosa ellen, miután a Fehér megyei törvényszék négy hónapon keresztül közel száz személyt hallgatott ki és több törvényszéki és kriminológiai vizsgálatot végeztetett az ügyben. A Fehér megyei törvényszék közleménye szerint a nyomozást lezárták az ügyészek, és Gligor B.-t gyilkosság vádjával bíróság elé állítják. A vádirat szerint Székelykocsárdon 2016. november 26-án este az 58 éves Gligor B. összetűzésbe került az áldozattal, a 62 éves Ioan Rusuval, a település volt polgármesterével. A konfliktus tettlegességig fajult, a tettes egy késsel húsz sebet ejtett áldozatának fején, nyakán, hastájékán, amelyekbe Rusu belehalt. A feltételezett elkövető tavaly szabadult a börtönből, ahol mintegy 25 évet töltött le korábbi büntetéséből. (Krónika)