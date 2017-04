A robbanást házi készítésű, 300 gramm trotilnak megfelelő robbanóerejű, fémgolyókkal megtöltött pokolgép okozta. A hatóságok a nap folyamán több alkalommal kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megállót ki is ürítették. A metró kamerarendszere rögzítette a robbantás feltételezett szervezőjét. A Fontanka szentpétervári portál felvételt közölt a szakállas, fekete sapkás, középkorú férfiről. Két ember ellen adtak ki körözést, egyik ellen a szerelvényben hagyott robbanószerkezet miatt, míg a másikat azzal gyanúsítják, hogy ő hagyta az utóbb hatástalanított pokolgépet a metróállomáson. A robbanás akkor következett be, amikor a metrószerelvény a Szennaja Ploscsagy állomásról a Tyehnologicseszkij Insztyitut állomás felé haladt. A napi 2 millió utast szállító szentpétervári metró összes megállóját lezárták, ami miatt a város utcáin hatalmas közlekedési dugók alakultak ki. A helyi önkormányzat háromnapos gyászt hirdetett. Moszkvában és több más orosz nagyváros metróhálózatában a szentpétervári robbantások hírére fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Fokozták a készültséget több orosz repülőtéren is. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki éppen Szentpéterváron tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel, részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Az orosz főügyészség közölte, mindent megtesznek, hogy tisztázzák, milyen tényezők tették lehetővé ezt a terrortámadást, hogy a jövőben az ilyen eseteket kizárhassák. Oroszországban legutóbb két csecsen öngyilkos merénylőnő 2010-ben követett el hasonló támadásokat a moszkvai metróban. Akkor negyvenen vesztették életüket és több mint százan megsebesültek.