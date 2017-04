Módosító javaslatot nyújt be a májusi soros sepsiszentgyörgyi tanácsülésen az Erdélyi Magyar Néppárt az adóövezeti besorolást szabályzó határozathoz. Az önkormányzati képviselők célja – a lakossági panaszok nyomán –, hogy különböző utcák, illetve adott szakaszaik besorolásán változtassanak, tekintve, hogy egyre nő a jelzett rendellenességek száma.

Bálint József önkormányzati képviselő szerint egyre gyakrabban keresik meg őket olyanok, akik elégedetlenek az adó mértékével, és szinte minden esetben kiderül: a problémát az övezeti besorolásban kell keresni. A politikus felidézte: ő már decemberben jelezte, hogy az új elképzelés sok hibát tartalmaz, nem sikerült eléggé alaposan felmérni különböző utcák valós állapotát, így a pontozási rendszer sem működhet megfelelően, mivel a nyolc mutató nem minden szakaszra alkalmazható egyformán. A testületi ülésen a legsúlyosabb hibákat sikerült kiszűrni, de úgy tűnik, még maradt elég, ezeket szándékoznak korrigálni. Bálint József szerint természetes személyeken kívül vállalkozások is jelezték, hogy az ingatlanadó esetükben nagyon nagy mértékben megnőtt az övezeti besorolás megváltozása nyomán (van rá eset, hogy négyszeresére), és ez már a működésükben is zavart okoz. A tanácstag hozzátette: többen már tervezik, hogy a bírósághoz fordulnak.

Ami a módosító indítványt illeti, Bálint József elmondta: egyelőre előkészítés alatt áll, ezért felkérnek mindenkit, hogy amennyiben elégedetlen az övezeti besorolási rendszerrel, jelezze azt az EMNP sepsiszentgyörgyi irodájában. A javaslat összeállításánál szeretnék, ha minél több észrevételt, panaszt ismernének, hogy ezáltal minél igazságosabb elosztás tervezetét tudják a városi képviselő-testület elé terjeszteni. Az elképzelés szerint a módosítás már az idén fizetendő ingatlanadó szintjén is rendezné a kifogásokat.