Annak ellenére, hogy Barót költségvetésének elfogadása is szerepelt a városi tanács tegnap délutáni ülésének napirendjén, alig kilenc tanácstag volt jelen. A határozattervezet – mivel az ellenzék is támogatta – a hat RMDSZ-es tanácstag távolmaradása ellenére sem bukott meg.

Az önkormányzat a tavalyival közel megegyező összeggel számolhat idén is, viszont az alkalmazottak béregységesítése miatt bő egymillió lejjel többet kell fizetésekre kiadniuk. Lázár-Kiss Barna András polgármester elmondta, a beruházási lista elején azok a tételek szerepelnek, amelyeket már régebb elkezdtek, de még nem sikerült befejezni. Folytatni kell a városi víz- és csatornahálózat korszerűsítését, az úgynevezett Kifli-negyed aszfaltozására 564 ezer lejt szánnak (az összköltségből százezret saját forrásból fedeznek, a többit a felvett, de el nem használt kölcsönből egészítik ki), 80 ezer lejt költenek a sporttelep műfüves pályájának befejezésére.

A tűzoltókat és rohammentősöket kiszolgáló garázsra kétszázezer lejt költenek (a megyei tanács Baróthoz hasonló összeggel, a környékbeli falvak összesen hetvenezer lejjel támogatják a kistérséget kiszolgáló intézménynek otthont biztosító épület elkészítését), a Bányász utca 550 méteres szakaszának és az ún. Francia blokk környékének aszfaltozására idén negyedmilliót, illetve 200 ezer lejt költenek, a Petőfi utcai hidat 1,9 millió lej kormánytámogatásból újítják fel. A miklósvári ravatalozó építésének előkészítésére 20 ezer lejt, az építés elkezdésére pedig 150 ezer lejt hagytak jóvá.

A bibarcfalvi csatornázási, a Petőfi Sándor utca javításának és három épület szigetelésének megvalósíthatósági terveire egyenként ötvenezer lejt, a piac modernizálási tervére huszonötezer lejt fordítanak. A volt közüzemek, a Goscom alkalmazottai által indított perben a város maradt alul, ezért közel 80 ezer lejt kell kifizetni nekik. A polgármester szerint nincs, mit tovább húzni az ügyet, minél hamarabb eleget kell tenni a követelésnek, ellenkező esetben kényszervégrehajtásra kerül sor.

A kamerarendszer bővítésére 50 ezer lejt irányoztak elő. A városvezető szerint a rendőrség parancsnoka arról számolt be, hogy Vargyason és Bardocon, ahol a kritikusabbnak mondott pontokon kamerákat szereltek fel, visszaesett a bűnözés – jó lenne tehát, ha Barót is követné a községek példáját.

Pályázatokra 340 ezer lejt hagytak jóvá: 140 ezer a sportegyesületet illeti meg, 200 ezer lej marad kulturális célokra, illetve a Barót Napok megrendezésére. A megyei tanács által kiírt, ötvenszázalékos önrészt követelő pályázatokból a falvak játszótereit újítanák meg.

A vásárlások közt nagyobb tétel a kutyamenhelynek beszerzendő, kábítóanyag kilövésére alkalmas puska (15 500 lej), az iskolák számára két okostábla (20 ezer lej), a fűnyírógép (8000 lej) és a csúszásgátló anyagot szóró gép (7500 lej).

A tanácstagok közül egyedül Nagy István független képviselő szólalt fel: a miklósvári ravatalozó építésére idén 150 ezer lejt költenek, de várhatóan mennyi lesz az összköltség? – kérdezte. Lázár-Kiss Barna András azt válaszolta: ha a bibarcfalvi ravatalozó 270 ezer lejbe került, akkor ez sem lesz több, sőt várhatóan valamivel kevesebb.