Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a kézdivásárhelyi KOCSIS MIKLÓS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet az Izabella virágüzlet munkaközösségének.

10007

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

PÁLL SÁMUELT utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, a nehéz percekben segítségünkre voltak. Külön köszönet a málnási faluközösségnek az önzetlen segítségért.

A gyászoló család

4298398

Megemlékezés

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Fájó szívvel emlékezünk id. VAJDA ENDRÉRE halálának első év­fordulóján.

A gyászoló család

18686

Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. KÖVÉR ÁRPÁDRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

3752/b

Fájó szívvel emlékezünk MOLNÁR KLÁRÁRA (szül. KÖNCSE), aki 20 éve távozott szerettei köréből. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4298334

Szerettem volna még köztetek maradni, de az Úr hívását el kellett fogadni. Végleg elbúcsúzni ezért nem is tudtam, a kegyetlen halál a tervemet átírta. Ha síromnál jártok, hozzatok virágot, biztos vagyok abban, hogy nagyon hiányzom. Ha gyötör az élet, sose csüggedjetek, hiszen lélekben én is ott vagyok veletek. Szeressétek egymást és összetartsatok, az égből én is gondolok és vigyázok rátok. Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre és testvérre, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi MÁTÉ IMRÉRE, akit egy évvel ezelőtt április 5-én kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerető szülei, testvérei: Piroska és családja,

Zoli és családja

4298378

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó vőre és sógorra, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi MÁTÉ IMRÉRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Apósa, anyósa, sógora, László, sógornője,

Annamária és családja

4298379

Áldott emlékét megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi SZILÁGYI MÁRIÁRA (szül. TANKÓ) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4298385