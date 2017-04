Mindezek ellenére három gól született az első 45 percben, így a Viitorul továbbra is három ponttal előzi meg a rangsorban a múlt héten hivatalosan is névváltoztatáson áteső fővárosi csapatot, amely a bukaresti rangadón 2–1-re győzött a Dinamo ellen.

Amúgy a névváltozást Răzvan Burleanu jelentette be, hozzátéve, hogy már az európai szövetséget is értesítették róla. A módosításra azért volt szükség, mert a BEK-győztes fővárosi egyesület tulajdonosa, George Becali tavaly decemberben pert vesztett a román hadsereggel szemben a Steaua név használata kapcsán. A hadsereg működteti a Bukaresti Steaua sportklubot, amelyen belül a tervek szerint – hasonló néven – futballcsapatot is alapít. Az eredeti Bukaresti Steaua labdarúgóklubot 1947-ben alapították ASA néven, 1961 óta viselte a Steaua nevet. A hadsereg 1998-ig anyagilag támogatta a csapatot, amely azonban ezután önállósult.

Eredmények: Craiova–Kolozsvári CFR 1–4 (gólszerzők: Gustavo 49. – tizenegyesből, illetve Deac 18., 73., Păun 20., Gomelt 69.), FC FCSB–Dinamo 2–1 (gsz.: Alibec 10., Boldrin 75., illetve Nemec 58.), Astra–Viitorul 1–2 (gsz.: Florea 39, illetve Chițu 13., Săpunaru 20. – öngól), Chiajna–Pandurii 0–1 (gsz.: Firțulescu 52.), FC Botoșani–Marosvásárhelyi ASA 2–0 (gsz.: Golofca 49., Vașvari 59. – tizenegyesből), Jászvásár–Temesvári Poli 1–0 (gsz.: Bőle 46.), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán 2–2 (gsz.: Voduț 28., Marinescu 86., illetve Buziuc 41., Cristea 90+3.).

Play-off rangsor:

1. Viitorul 2 1 0 5–2 33

2. FCSB 2 0 1 5–4 30

3. CFR 2 0 1 7–5 28

4. Craiova 0 2 1 1–4 24

5. Dinamo 0 2 1 1–2 23

6. Astra 0 1 2 3–5 23

Play-out rangsor:

1. Medgyes 1 2 0 4–2 25

2. Jászvásár 2 1 0 4–1 22

3. Botoşani 1 1 1 3–2 20

4. Voluntari 0 2 1 3–4 17

5. Pandurii 1 2 0 2–1 15

6. Temesvár 2 0 1 3–2 13

7. Chiajna 0 0 3 2–6 13

8. ASA 1 0 2 2–5 9

A rájátszás 4. fordulója: * play-off: Dinamo–Kolozsvári CFR (ma 21 órától), Viitorul–Craiova (csütörtökön 18 órától), FC FCSB–Astra (csütörtökön 20.30-tól) * play-out: Marosvásárhelyi ASA–Pandurii 0–0, FC Botoșani–FC Voluntari (ma 16 órától), Medgyesi Gázmetán–Jászvásár (ma 18.30-tól). A Temesvári Poli–Chiajna mérkőzés lapzárta után ért véget. A találkozókat a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (miska)