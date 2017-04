Az elmúlt hétvégén a Székely Mikó Kollégium sportterme adott otthont a Shotokan Karate Do szemináriumnak és edzőtábornak, amelyet a neves Adrian Popescu Săcele 8 danos karatemester tartott.

A rendezvény házigazdái a Sport-All Sportklub karateszakosztálya, a Shoto Team és a kovásznai Mikado Sportegyesület. Az ország számos pontjáról érkeztek mesterfokozatú edzők, klubvezetők, hogy a több mint 15 éve szünetelő, régen évente megrendezett edzőtábor bekerüljön a karatékák naptárába. Évekkel ezelőtt tartott hasonló szemináriumokat Székelyföldön az ismert karatemester. Adrian Popescu Săcele a hatvanas éveiben jár, jelenleg is aktív tagja és őrzője a shotokan karate stílusnak. Nevéhez fűződik a Román Karateszövetség megalakítása, jelen pillanatban is alapító és elnökségi szerepet tölt be a Shotokan Világszervezetnél (WSF).

„Sikeres szemináriumon vagyunk túl, ahol a 7 évestől a közel 70 évesig mindenki tanulhatott szintjéhez és övfokozatához mérten. A résztvevők száma elérte a közel száz főt. Reméljük, hogy újra hagyományt tudunk teremteni, és egyre több, a karate útját járó sportszerető vesz majd részt rendezvényünkön. Külön köszönet a Székely Mikó Kollégiumnak, amely állandó partnerünk abban, hogy egy sport- és mozgásorientált nemzedéket nevelhessünk városunkban” – értékelt a Sport-All edzője, Vass Hunor.

A Sport-All következő megmérettetése szombaton a Székely Mikó Kollégium sporttermében megrendezendő Sport-All Kupa háziverseny, ahol a város mintegy 150 óvodása, kisiskolása teheti próbára magát. (miska)