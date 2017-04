Április 3-án, a Nőileg magazin 3. születésnapjának apropóján indult útjára a Mutass jó példát! program, amelyben az olvasók kapják a főszerepet: olyan embereket jelölhetnek, akik történetét, életútját érdemesnek tartják a lapban megmutatni. A Nőileg magazin felelős kiadója, Sebestyén Kinga elmondta: ezzel a programmal a lap elsődleges célkitűzését erősíti, hiszen induláskor azt fogalmazták meg, hogy a Nőilegben az erdélyi példákat, történeteket, embereket akarják megmutatni, a lap nekik és róluk szól. Az olvasók körében végzett felmérés szerint a kultúra és a hagyomány érdekli a legjobban az olvasókat. Meglepő, hogy többet szeretnének tudni a szórványban élőkről, ezért az induló programban hangsúlyosabban foglalkoznak majd velük is.

A Mutass jó példát! tulajdonképpen régóta körvonalazódó célt tűzött ki feladatul: mutassák meg az Erdélyben élő értékes embereket, erdélyi vonatkozású tevékenységeket, a hétköznapi hősöket, hiszen egy közösség értékrendjét ők is adják. Jó lenne minél többjüket megismerni, valamint megtudni azt is, hogy a közösségek számára ki számít példaképnek. Egész Erdélyt szeretnék bejárni ezzel a programmal, minél több emberhez eljutni, minél több hétköznapi hőst bemutatni – summázott a felelős kiadó.

A jó példákat körültekintően és hitelesen, a közösségek bevonásával találhatják meg, ezért az olvasók együttműködésére számítva versenyszerű kutatást indítanak – mondta el a projektvezető, Vas Réka. A verseny 2017 áprilisától 2018 áprilisáig tart, és Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros, Máramaros, Szatmár, Szeben, Szilágy, valamint Temes megyét érinti. A jelölés minden hónapban egy adott megyében zajlik. A zsűri által a hónap jelöltjének választott személy a Nőileg magazin címlaposa lesz, a további két jelölttel készített interjút a Nőileg honlapján, valamint Facebook-oldalán jelentetik meg. A jelölés a Nőileg magazin Facebook-oldaláról letölthető űrlapon tehető meg.