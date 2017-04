„Az első időszakban a buszos utazások szervezésére volt a legnagyobb igény. A változás után mindenki menni akart, a szolgáltatásokat viszont nem annyira keresték. A fő célpont Magyarország volt. Egy szerdai napon indítottuk az első autóbuszt, szombaton tértünk vissza. Az igény hatalmas volt, hetente több száz személyt utaztattunk Magyarországra és onnan vissza. Az is fokozta a zsúfoltságot, hogy akkor 30 napot lehetett kinn tartózkodni egyszerre. Később a konkurencia is feléledt, a szentgyörgyi, kézdivásárhelyi régi szállítóvállalatok is indítottak járatokat. Ennek ellenére folyamatosan tudtunk fejlődni. Öt autónk volt, Brassóból is béreltünk járművet” – elevenítette fel az indulást a vállalkozó.

Bárhová Európába

Most a társas vagy egyéni utazások szervezésére összpontosítanak inkább, de irodáikban a legnagyobb hazai és európai buszjáratokra is lehet jegyet vásárolni, ennek köszönhetően Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről bárhová el lehet jutni Európába. A budapesti járatok iránti igény azonban visszaesett, akik külföldi munkát vállalnak, összeállnak ketten-hárman, személyautóval utaznak.

A társas és egyéni utazásokat igénybe vevők leginkább a középrétegből kerülnek ki. Mindenféle ajánlatuk van, de a középréteg számára – amely meg tud engedni magának egy családi nyaralást – a legtöbb. Az utóbbi időben igen kedvelt a román és a bolgár tengerpart, a téli sízés. Sok a visszatérő ügyfelük, és ez annak is köszönhető, hogy a pontos, teljes körű kiszolgálás mellett a 25 év alatt nem volt jelentős panasz a cég szolgáltatásaira.

Orosz Istvántól az anyagi forrásokról is érdeklődtünk. „Nem dolgozunk haszonkulccsal, a katalógusban megjelenő árakat alkalmazzuk, nem teszünk rá semmit. Mi a katalógusárból kapunk vissza a nagy szervezőktől. Ahogy meg lehet egyezni: öt, három vagy egy százalék. A vakációs jegyeken viszont szinte semmit nem nyerünk. De ez benne van a pakliban” – mondta a vállalkozó.

Hazai lehetőségek

Külföldi vendégek is érdeklődnek hazai célpontok, például a falusi turizmus iránt, de egyelőre kevés a lehetőség. Viszont ahol programokat is kínálnak, ott nagy a forgás. Például Kézdialmáson 12 lóval szerveznek lovas programokat, és alig lehet szabad időpontot találni. Főként a magyarországiak jönnek, kevesebben Franciaországból, Svédországból, Hollandiából. A Treff megyei körutakat is szervez. Kézdivásárhely, Gelence, Kovászna, Zágon, Csomakőrös, Csernáton szerepel a kedvelt célpontok között. Például a Haszmann-múzeumban vannak jó lehetőségek – ha épp elkapják ezeket az idegenből érkezők. Tavaly a hagyományos cséplést mutatták be nagy sikerrel. Ezt az időszakos kínálatot viszont állandósítani kellene, hogy nagyobb legyen a megye vonzereje. A wellness-szállodák ugyancsak keresettek, sokan egészségápolással kötik össze a nyaralást – értékelte a jelenlegi törekvéseket Orosz István.