A tavaly megjelent 186-os törvény tette lehetővé, hogy azok a személyek is teljes nyugdíjban részesüljenek, akik korábban nem fizették a törvényben megszabott ideig a társadalombiztosítási járulékot. A pótlás legtöbb öt évre visszamenőleg szól, és gyakorlatilag a nyugdíjalappal szembeni elmaradások törlesztését jelenti. A jogszabály alapján záros határidőig lehet kiegészíteni az elmaradást. Az állampolgárságtól függetlenül romániai lakhellyel rendelkező természetes személyek köthettek, illetve április 27-ig köthetnek még idevágó különleges biztosítási szerződést a nyugdíjpénztárral. A jelentkezőknek a következő feltételeknek kell eleget tenniük: nem nyugdíjas a szerződés megkötésének pillanatában, illetve azokban a hónapokban, amikorra törleszteni szándékszik, nem volt munkaviszonya, nem fizetett társadalombiztosítást, nem volt egyetemista vagy katona, és nem folytatott olyan szakmai tevékenységet, amelyre kötelező volt a társadalombiztosítás fizetése. A szerződéskötéshez az érdekeltnek a személyazonossági igazolványa másolatát kell benyújtania, felmutatva az eredetit is. Emellett saját felelősségre kellett nyilatkoznia, amiből kitűnik, hogy eleget tesz a törvény szabta feltételeknek.

Az országos nyugdíjpénztár adatai szerint március 10-ig összesen 11 204 személy élt a lehetőséggel és kötötte meg a szükséges szerződést, a befizetett összeg 56 millió lejre rúg. A statisztikából az is kiderül, hogy 2016. október 27-étől – amikor hatályba lépett a jogszabály – év végéig valamivel több, mint öt és fél ezer jogosult 26 millió lejt, idén március közepéig közel 5700 személy 30 millió lejt fizetett be. Legtöbben Bukarestben éltek a lehetőséggel, a fővárosiak mellett a Konstanca és Prahova megyei jogosultak járnak az élen.