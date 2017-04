Pályázati tájékoztató A Junior Business Club szervezésében zajló holnapi Business Café az aktuális pályázati lehetőségekről is szól. A sepsiszentgyörgyi Karcsi Csárdájában 18 órától kezdődő megbeszélés vendége Bartis Botond, a Goodwill Consulting Kft. képviselője, aki a Startup Nationról és más pályázati lehetőségekről beszél, és Andrei Mihai, a hites könyvelők szervezetétől (CECCAR), aki az elektronikus közbeszerzésről (SEAP) tart előadást.

Minimálbér-növelés később

Holnap írják alá a kormánykoalíció vezetői az egységes bértörvény tervezetét a Szociáldemokrata Párt Országos Végrehajtó Bizottságának Sinaián tartandó ülésén – nyilatkozta Liviu Dragnea. A pártelnök szerint a tervezet értelmében a legkisebb és a legnagyobb közalkalmazotti fizetés között a jelenlegi 1 a 15-höz helyett 1 a 12-höz lesz az arány: az 1 a minimálbért, a 12 pedig az államfő bérét jelenti. Tovább az államfő, a miniszterelnök, a szenátus elnöke, a képviselőház elnöke és a legfelsőbb bíróság elnöke következik a sorrendben. Dragnea azt is pontosította, hogy a jelenlegi 1450 lejes minimálbér a kormány mandátumának végéig nő 1750 lejre.

Sérülnek a dolgozók jogai

Románia az első helyen áll Európában, a munkavállalók jogainak megsértésében. Az Országos Szakszervezeti Tömb közleménye a Munkavállalók Nemzetközi Szervezetének felmérésére hivatkozik, amely 20 ilyen jogsértést jegyzett. A 20-ból 14-et ráadásul törvényes előírás rögzít, csupán négy ered a téves gyakorlatból. Ezzel Románia 35 európai ország közül az első helyen áll. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi párbeszéd törvényes hátterét a munkavállalók alapvető jogainak semmibevételével alkották meg – szögezi le a szakszervezet, amely azonnali tárgyalásokat követel a helyzet orvoslására.

Digitális analfabetizmus

Bár világviszonylatban is elsők vagyunk az internet-hozzáférés és -sebesség tekintetében, a lakosság többsége digitális analfabéta – jelentette ki a távközlési miniszter. Augustin Jianu szerint jól felkészült IT-szakembereink vannak, ám számuk nagyon kevés. Ahhoz, hogy ne baltázzuk el a negyedik ipari forradalmat, meg kell teremteni a digitális ábécé elsajátítását elsősorban a jelenlegi tanárok és a szülők körében – fogalmazott a miniszter, aki bejelentette, hogy az oktatási minisztériummal közösen programot dolgoztak ki, amely a diákok mellett a tanárok és a szülők nevelését is szolgálja.

Szárnyal az értéktőzsde

A Bukaresti Értéktőzsde (BVB) az év első három hónapjában az utóbbi hét év legmagasabb tranzakciós szintjét érte el – áll az intézmény jelentésében. Ez azt jelenti, hogy 212 ezer tranzakciót bonyolítottak le 2,4 milliárd lej értékben (ez utóbbi hatéves csúcs). A BET-TR-index először lépte át a 10 ezer pontos határt, ami az év elejétől mintegy 15 százalékos növekedést jelent. Ez Európában a legnagyobb növekedés.