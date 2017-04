Az esetről maga az aktivista tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán. Közölte: a tűzoltóknak sikerült eloltaniuk a tüzet, ezt követően pedig bűnügyi helyszínelés kezdődött. Azt is hozzátette, hogy részletekkel nem tud szolgálni, mert nem tartózkodik Segesváron. A gyújtogatás azt követően történt, hogy január végén az aktivista háza elé parkolt autóját gyújtották fel. Ezúttal is gyúlékony anyaggal átitatott rongydarabokat használtak, amelyekből a kerítés mellett elhaladó földgáz-vezetékre is jutott, valószínűleg robbanás előidézése céljából.

Andreea Pop, a Maros megyei rendőrség szóvivője elmondta: a rendőrség bűnügyi dossziét nyitott az ügyben, de még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy szándékos károkozás történt.

Hans Hedrich 2013-ban jelentést írt a székelyföldi famaffiáról, sepsiszentgyörgyi civilekkel közösen próbálta megakadályozni a Holzindustrie Schweig­hofer osztrák fafeldolgozó társaság rétyi üzemének beindítását, amely a civilek szerint többet árt a környék természeti és gazdasági ökoszisztémájának, mint amennyi anyagi hasznot forgat vissza a helyi közösség életébe. Meggyőződésük, hogy a rétyi üzem jogtalanul szerezte meg a beindulásához szükséges engedélyeket, amelyeket a Neuer Weg Egyesület – melynek Hed­rich az alelnöki tisztségét tölti be – bírósági úton igyekszik megsemmisíttetni.

A politológus végzettségű, magya­rul is kiválóan beszélő aktivista többször állást foglalt Románia föderalizálása mellett, és szót emelt a székelyföldi autonómiamozgalommal vagy jelképhasználattal szembeni hatósági fellépés ellen is.