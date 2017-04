AZ ORSZÁGOS SPORTVERSENYEK VÉGÉN KÖTELEZŐ A HIMNUSZ. Az ország himnuszát be kell játszani minden stadionban és sportcsarnokban a hivatalos versenyek országos döntőin, de csak a sportverseny végén – döntött tegnap a képviselőház. „Az ország himnuszát minden stadionban és sportcsarnokban, a hivatalos országos versenyek vagy a versenyek országos döntőinek végén kell bejátszani, minden korosztály esetén” – írja a képviselők által 273 szavazattal elfogadott törvény. (Agerpres)

JAPÁN CÉG LETT ROMÁNIA LEGNAGYOBB SÖRGYÁRTÓJA. Megvásárolta a legnagyobb hazai sörgyártó vállalatot, az Ursus Breweries-t a japán Asahi Breweries Ltd. A cég korábbi tulajdonosa a dél-afrikai SABMiller volt. A két söripari óriás már tavaly megegyezett a közép-európai érdekeltségek adásvételéről, ám meg kellett várniuk az Európai Bizottság jóváhagyását, amit március elején kaptak meg. A tranzakció értéke – melynek keretében gazdát cseréltek a SABMiller magyar, cseh, szlovák és lengyel leányvállalatai is – 7,3 milliárd euró. Az Asahi Breweries ezzel a legjelentősebb romániai sörgyártóvá vált, ugyanis minden harmadik idehaza elfogyasztott sört az Ursus Breweries palackozza és forgalmazza. A cég termékei a piacvezetők mindhárom piaci szegmensben, az olcsó, a mainstream, illetve a prémium kategóriában: a Ciucaş, a Timişoreana és az Ursus. Tavaly valamennyi Romániában forgalmazott sörmárka közül Timişoreanából adtak el a legtöbbet. A már említett márkákon kívül az Ursus Breweries portfóliájába tartozik a Stejar, az Azuga, a Redd’s, a Peroni, a Grolsch, a Pilsner, az Efes és a St. Stefanus. (Maszol)