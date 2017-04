A brit lap online kiadásán tegnap megjelent cikk név nélkül idéz egy magas rangú diplomáciai forrást, aki a hat alapító tagállam egyikét képviseli. A The Times idézete szerint a diplomata azt mondta, hogy a két országnak választania kell: vagy részesei az európai rendszernek, vagy nem. Az EU-t nem lehet zsarolni, az egységnek ára van – tette hozzá. Az idézett diplomata közölte: az EU bízik abban, hogy az Európai Unió bírósága jóváhagyja a kvótarendszert, és akkor Magyarországnak és Lengyelországnak is tartania kell magát a döntéshez, ellenkező esetben pénzügyi és politikai következményekkel egyaránt számolniuk kell. Nincs többé kimaradási lehetőség, nincs többé olyan, hogy egyik lábunk bent, a másik kint. Ebben nagyon kemények leszünk – idézi a diplomatát a lap. A The Times értesülése szerint a többi EU-tagállam ősszel készül erőteljesen felvetni az egység kérdését a két országnál, akkor, amikor már javában tartanak Nagy-Britanniával a kilépési tárgyalások.

Küszöbön a nemzeti tragédia, Orbán Viktor miniszterelnök miatt kizárhatják Magyarországot az Európai Unióból – reagált Molnár Csaba szociáldemokrata európai parlamenti képviselő a The Times cikkére. Mire minden plakáthelyre, lámpaoszlopra és házfalra kikerül az „Állítsuk meg Brüsszelt!” nevezetű legújabb EU-ellenes kormányzati propaganda, könnyen lehet, hogy már csak Moszkva kezében lesz a sorsunk – írta a politikus. Ha hazánkat kizárják az EU-ból, örökre elveszítjük az Európához való felzárkózás történelmi lehetőségét. Ha ez megtörténik, nehéz lesz olyan mértékű hazaárulást találnunk a magyar történelemben, mint amilyet az évek óta EU-ellenes politikát folytató Orbán Viktor követett el Magyarország és a magyar emberek ellen – fogalmazott Molnár Csaba.

Renitensként kezelik és a büntetőpadra akarják ültetni Magyarországot a keménykedő brüsszeli csúcsvezetők – mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a brit napilapban megjelent írásra reagálva. Emlékeztetett: a magyar kormány 2015 decemberében az Európai Unió Bíróságához fordult, és kérte a menedékkérők áttelepítését célzó, kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással, Magyarország ellenére fogadtak el néhány hónappal korábban. Hasonló beadvánnyal fordult a bírósághoz Szlovákia, majd Lengyelország is csatlakozott. Az államtitkár elmondta, súlyosan sértik az Európai Unió Bíróságának függetlenségét az olyan kijelentések, amelyeket a brit lap cikkében is olvasni lehet. Felmerül a gyanú, hogy a testületet így akarják belerángatni a migránsbizniszbe – fogalmazott. Az államtitkár szerint a nyílt politikai nyomásgyakorlás abból is látszik, hogy a keresetet Magyarország és Szlovákia adta be, miközben a cikkben csak az előbbit és Lengyelországot említik, holott az utóbbi mint beavatkozó szerepel a perben. Hozzátette, hogy Ausztriát sem említik, amely ugyan aláírta a kötelező kvótát, de később jelezte, nem hajlandó befogadni a menekülteket. Völner Pál emlékeztetett, május 10-én lesz a tárgyalás az Európai Unió Bíróságán a menedékkérők áttelepítését célzó uniós program ellen benyújtott magyar és szlovák keresetről.