Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint a kötelezettség egyrészt megnehezítette az egyesület életét, hiszen ilyen munkára nem volt felkészülve, másrészt azok elvégzéséhez szükséges felszerelések beszerzésére pénzt sem biztosítottak. Fontos az is, hogy a karbantartásra megvásárolt gépek ne a sportklub, hanem a hivatal tulajdonába kerüljenek.

A tanácstagok közül többen is fontosnak mondták a labdarúgók támogatását, de szerintük, fontos lenne, hogy minőségi követelményt fogalmazzanak meg velük szemben. Nagy István független tanácstag is ezen a véleményen volt, Dimény László néppártos tanácstag pedig úgy fogalmazott, szégyen, hogy a város csapata – a nem kis támogatás ellenére – az utolsók közt kullog, s üdvözölte, hogy az egyesületnek elszámolási kötelezettsége van. Lázár-Kiss Barna András elmondta, nem újdonság, hogy az egyesületnek el kell számolnia, s felajánlotta, több évre visszamenőleg megtekinthetők az elszámolások és a számláik is.

Végül eredeti formájában egyöntetűen fogadták el a határozatot.