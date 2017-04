A Csoma-emlékház előtt is megújult az úttest. A szerző felvétele

Több munkálatot is tervbe vett Csomakőrösön a kovásznai városháza. Pillanatnyilag a főutcán dolgoznak az erőgépek, útgyaluval egyengetik el a felületet, kaviccsal szórják meg, majd tömörítik. Ez fog alapul szolgálni egy jövőbeli aszfaltozásnak – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.

Az útszéli sáncokat is újraássák, így az esővíznek lesz elfolyása, nem fogja az úttestet rongálni. A városvezető hozzátette: az útjavítás jókor jött, a hétvégi Csoma-napokra érkező vendégeket, meghívottakat rendezett utcával várhatják az ünnepség szervezői, a helybéliek.

A közeljövőben megkezdik a közvilágítás korszerűsítését. Az utcai villanyoszlopokra ledtechnológiás világítótesteket szerelnek. Ez egyfajta kísérletnek is számít, mérni fogják az áramfogyasztást, s ha az eredmény kielégítő, a fürdővárosban is tervbe veszik a világítótestek cseréjét – részletezte a polgármester.