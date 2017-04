Mintegy negyvenen kezdték el reggel a munkát, csoportokban takarítottak, az utcákban, de a kőhíd környékén, az elhanyagolt telkeken is gyűjtötték a szemetet, a száraz ágat. A hulladékgyűjtésen részt vett Illyefalva község polgármestere, Fodor Imre is, helybéliek, sepiszentgyörgyiek mellett, a rendezvényt többek között a Tega köztisztasági vállalat is felkarolta. Pál Csaba több éve szervezi a sepsiszentkirályi falutakarítást, csiholja a szikrát, mint fogalmazott. Azt szeretné elérni, hogy öt-tíz éven belül rosszul érezze magát az, aki akár egy cigarettacsikket is eldob, és ez ne fenyítés, hanem egy hosszú távú nevelési folyamat eredménye legyen. A szombati nap hagyományosan jó hangulatú táncházzal ért véget, de az akció a héten a református templom melletti játszótér felújításával folytatódik.